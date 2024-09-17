Шольц зробив дивну заяву на тлі чуток про скандальний "план заморозки війни"

Раніше ЗМІ публікували так званий мирний план Шольца, який передбачав зупинення бойових дій по нинішній лінії бойового зіткнення.

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Шольц виступає за якнайшвидші переговори з Росією - деталі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Канцлер ФРН Олаф Шольц зробив двозначну заяву про досягнення миру в Україні — мовляв, Україні, Росії та Євросоюзу треба розглянути "усі можливі шляхи" вирішення бойових дій. Главу федерального уряду цитує n-tv.

При цьому Шольц підкреслив, що Берлін підтримує Україну, оскільки саме Україна постраждала від неспровокованої агресії Росії.

"Так воно є і так залишиться, щоб країна могла захистити себе, захистити свою цілісність і суверенітет. Але нам також зрозуміло, що водночас залишається необхідним вивчати можливості відкриття мирного розвитку", — сказав він. відео дня

До слова, напередодні Шольц відвідав президента Казахстану, союзника Путіна Касима-Жомарта Токаєва. Той переконував канцлера ФРН у "непереможності" Росії і "топив" за план Китаю.

Мирний план Шольца - основне

Як писав Главред, Шольц припускав, що момент для переговорів із Росією вже настав. Глава уряду ФРН упевнений, що наступний діалог про мир має пройти обов'язково в присутності делегації країни-агресорки.

Італійська газета La Repubblica писала, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готує мирний план, згідно з яким країна-агресор РФ може зберегти контроль над окупованими українськими територіями.

На що в ОП дали однозначну відповідь: Київ, підкреслив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, у майбутніх переговорах з агресоркою наполягатиме виключно на "формулі" Зеленського.

Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що існує принаймні три ґрунтовні причини, чому будь-який діалог України з суб'єктом Путіним на цьому етапі буде порожнім.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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