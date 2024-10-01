Лід тане: Шольц раптово захотів поговорити з Путіним - коли відбудеться розмова

Пауза у спілкуванні між канцлером Німеччини та російським диктатором тривала майже 2 роки.

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Шольц хоче поговорити з Путіним / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ОП

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раптово захотів особисто поговорити по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. Пауза в їхньому спілкуванні тривала майже два роки. Про це повідомляє Die Zeit.

Повідомляється, що перший контакт між ними може відбутися напередодні саміту G20, який відбудеться в Бразилії 18-19 листопада. Водночас варто зазначити, що офіційно поки що не надходило прохання про переговори.

Як зазначається, якщо ця розмова відбудеться, то Шольц стане першим очільником уряду з тих країн, що підтримують Україну, який поновив прямий контакт з агресором.

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Варто нагадати, що останні телефонні переговори між Шольцем і Путіним відбулися в грудні 2022 року.

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Нагадаємо, що сам президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив, що так званий план перемоги не передбачає негайні переговори з Росією. План перемоги, за його словами, має стати містком до дипломатичного виходу, щоб зупинити війну.

Напередодні президент Туреччини Ердоган розповів, що його країна прагне миру і закінчити війну можна за допомогою дипломатії та діалогу. Однак лідер країни наголосив, що це за умови, що і сторони, які воюють, і інші учасники вірять у те, що можна розв'язати проблеми в такий спосіб.

Раніше аналітики ISW зазначали, що Кремль продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні війни. Ворога цікавить капітуляція українського уряду та знищення української держави.

Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка Главреда

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