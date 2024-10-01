Лід тане: Шольц раптово захотів поговорити з Путіним - коли відбудеться розмова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раптово захотів особисто поговорити по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. Пауза в їхньому спілкуванні тривала майже два роки. Про це повідомляє Die Zeit.
Повідомляється, що перший контакт між ними може відбутися напередодні саміту G20, який відбудеться в Бразилії 18-19 листопада. Водночас варто зазначити, що офіційно поки що не надходило прохання про переговори.
Як зазначається, якщо ця розмова відбудеться, то Шольц стане першим очільником уряду з тих країн, що підтримують Україну, який поновив прямий контакт з агресором.
Варто нагадати, що останні телефонні переговори між Шольцем і Путіним відбулися в грудні 2022 року.
Перспектива переговорів України та Росії - головні новини
Нагадаємо, що сам президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив, що так званий план перемоги не передбачає негайні переговори з Росією. План перемоги, за його словами, має стати містком до дипломатичного виходу, щоб зупинити війну.
Напередодні президент Туреччини Ердоган розповів, що його країна прагне миру і закінчити війну можна за допомогою дипломатії та діалогу. Однак лідер країни наголосив, що це за умови, що і сторони, які воюють, і інші учасники вірять у те, що можна розв'язати проблеми в такий спосіб.
Раніше аналітики ISW зазначали, що Кремль продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні війни. Ворога цікавить капітуляція українського уряду та знищення української держави.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського і примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
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