"Жахлива помилка": дружина Гіркіна у листі Путіну клянчить відпустити чоловіка

Дружина затриманого ексватажка терористів почала закликати російського диктатора "до справедливості".

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Дружина Гіркіна у листі Путіну клянчить відпустити чоловіка/ колаж: Главред, фото: скрін

Дружина колишнього ватажка терористів "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) написала листа російському диктатору Володимиру Путіну і почала клянчити відпустити її чоловіка. Мирослава Регінська розпливлася в описі чеснот Гіркіна і заявила, нібито його арешт – це "жахлива помилка".

При цьому вона зазначила, що нібито "очікує справедливості" від глави Кремля Путіна. Відповідний лист був оприлюднений у Telegram.

Регінська у листі намагається переконати Путіна, нібито її чоловік "не робив екстремістських закликів", а його блог "був найціннішим джерелом інформації знизу, від рядових фронтовиків".

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При цьому дружина Гіркіна висуває власну версію того, чому її чоловіка арештували – мовляв, або хтось захотів "вислужитися", або когось почала дратувати "правда з лінії фронту".

Наприкінці листа Регінська почала закликати російського диктатора Путіна, щоб з її чоловіком "поводилися по закону", а його утримування під вартою нібито є "незаконним, необґрунтованим і таким, яке явно суперечить інтересам Росії та її громадян". Дружина Гіркіна при цьому вимагає, щоб з її чоловіком поводилися під час слідства і в суді "справедливо і законно".

Лист дружини Гіркіна Путіну/ скрін

Лист дружини Гіркіна Путіну/ скрін

Лист дружини Гіркіна Путіну/ скрін

Затримання та арешт Ігоря Гіркіна

21 липня стало відомо, що Гіркіна затримали силовики. У його квартирі працівники Слідчого комітету РФ провели обшук. За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього члена ПВК "Вагнера", ексдепутата Ярославля Дмитра Петровського. Дружина Гіркіна Мирослава Регінська повідомила у соцмережах, що проти її чоловіка висунуто звинувачення в екстремізмі.

Ввечері цього ж дня Гіркін був заарештований на 2 місяці – до 18 вересня. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за допомогою Інтернету. Гіркіну загрожує до 5 років в'язниці.

Після цього Навальний зганьбився заявою щодо арешту Гіркіна. Російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбуває покарання за сфабрикованою справою, заявив про те, що заарештований колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) нібито є політв'язнем.

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