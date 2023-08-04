УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Жахлива помилка": дружина Гіркіна у листі Путіну клянчить відпустити чоловіка

Альона Вороніна
4 серпня 2023, 16:54 оновлено 4 серпня, 16:57
167
Дружина затриманого ексватажка терористів почала закликати російського диктатора "до справедливості".
Владимир путин, Игорь Гиркин
Дружина Гіркіна у листі Путіну клянчить відпустити чоловіка/ колаж: Главред, фото: скрін

Дружина колишнього ватажка терористів "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) написала листа російському диктатору Володимиру Путіну і почала клянчити відпустити її чоловіка. Мирослава Регінська розпливлася в описі чеснот Гіркіна і заявила, нібито його арешт – це "жахлива помилка".

При цьому вона зазначила, що нібито "очікує справедливості" від глави Кремля Путіна. Відповідний лист був оприлюднений у Telegram.

Регінська у листі намагається переконати Путіна, нібито її чоловік "не робив екстремістських закликів", а його блог "був найціннішим джерелом інформації знизу, від рядових фронтовиків".

відео дня

При цьому дружина Гіркіна висуває власну версію того, чому її чоловіка арештували – мовляв, або хтось захотів "вислужитися", або когось почала дратувати "правда з лінії фронту".

Наприкінці листа Регінська почала закликати російського диктатора Путіна, щоб з її чоловіком "поводилися по закону", а його утримування під вартою нібито є "незаконним, необґрунтованим і таким, яке явно суперечить інтересам Росії та її громадян". Дружина Гіркіна при цьому вимагає, щоб з її чоловіком поводилися під час слідства і в суді "справедливо і законно".

Игорь Гиркин
Лист дружини Гіркіна Путіну/ скрін
Игорь Гиркин
Лист дружини Гіркіна Путіну/ скрін
Игорь Гиркин
Лист дружини Гіркіна Путіну/ скрін

Затримання та арешт Ігоря Гіркіна

21 липня стало відомо, що Гіркіна затримали силовики. У його квартирі працівники Слідчого комітету РФ провели обшук. За попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього члена ПВК "Вагнера", ексдепутата Ярославля Дмитра Петровського. Дружина Гіркіна Мирослава Регінська повідомила у соцмережах, що проти її чоловіка висунуто звинувачення в екстремізмі.

Ввечері цього ж дня Гіркін був заарештований на 2 місяці – до 18 вересня. Його звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності за допомогою Інтернету. Гіркіну загрожує до 5 років в'язниці.

Після цього Навальний зганьбився заявою щодо арешту Гіркіна. Російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбуває покарання за сфабрикованою справою, заявив про те, що заарештований колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) нібито є політв'язнем.

Читайте також:

новини Росії Игор Стрелков Володимир Путін Ігор Гиркин
Реклама

Головне за день

Буде ще спекотніше: Україну огорне 38-градусне пекло

Буде ще спекотніше: Україну огорне 38-градусне пекло

18:01 Синоптик
"Серйозний ляпас для режиму Путіна": в ГУР назвали наслідки удару по Новоросійську для РФ

"Серйозний ляпас для режиму Путіна": в ГУР назвали наслідки удару по Новоросійську для РФ

17:46 Світ
"Нам по цимбалах": Данілов жорстко висловився про зернову угоду

"Нам по цимбалах": Данілов жорстко висловився про зернову угоду

17:05 Україна
Всі головні новини

Останні новини

18:08

"Я не можу перестати сміятися": батьки назвали свою дитину дуже дивним ім'ям

18:01

Буде ще спекотніше: Україну огорне 38-градусне пекло

17:46

"Серйозний ляпас для режиму Путіна": в ГУР назвали наслідки удару по Новоросійську для РФ

17:42

Простий і дієвий лайфхак: як зробити так, щоб картопля не підгоріла

17:05

"Нам по цимбалах": Данілов жорстко висловився про зернову угоду

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:59

Що зробити 6 серпня, щоб грошей стало більше: цікаві прикмети і заборони

16:56

"На переговори ексчоловік не йде": колишня Остапчука розповіла про розподіл спільного дому під Києвом

16:54

Любовний гороскоп на тиждень 7-13 серпня: кого очікує зустріч із колишнім

16:54

"Жахлива помилка": дружина Гіркіна у листі Путіну клянчить відпустити чоловіка

Реклама
16:23

Улюблений дитячий телеканал ПЛЮСПЛЮС відзначає 11 років мовлення в ефірі

16:14

Саміт в Саудівській Аравії може сколихнути міжнародне болото проти РФ - ОгризкоЕксклюзив

16:12

Лікувала ртуттю і скипидаром: одеська зрадниця - "Барбі" нарвалася на прокуратуру РФ

16:04

"Перекрити весь фронт неможливо": у ЗСУ сказали, де і які системи ППО прикривають Україну

15:59

Замість тисячі слів: як можна замінити звичне "будь ласка" – мовознавиця дала відповідь

15:55

"Деякі-це просто нісенітниця": Потап іронічно прокоментував скандали навколо себе

15:36

ВМСУ - про атаку бази ЧФ РФ у Новоросійську: корабель додому вже не потрапить

15:27

Разом і щасливі: Меган і Гаррі відгуляли день народження Маркл

15:19

На кошти бюджету Києва, виділені у липні, 3-я штурмова бригада вже придбала дрони та авто

15:08

Винен Путін: Кіркоров відповів на заяви Паніна про нетрадиційну орієнтацію

14:58

Гороскоп Таро на тиждень 7-13 серпня: Овнам - боротьба з минулим, Терезам - подарунок

Реклама
14:50

Шалена спека захопить всю країну: які "сюрпризи" готує погода в Україні на вихідні

14:40

Буде теракт: РФ підірве важливий об'єкт у Білорусі та звинуватить Україну - СБУ

14:39

ЗСУ в контрнаступі схиляються до війни на виснаження - The Economist

14:16

Зеленський провів напружену тригодинну Ставку: обговорили ситуацію на фронті

13:59

Що не можна робити рік після смерті родича, щоб не розгнівати його душу

13:59

"Ми знаємо про ці плани ворога": у ГУР розповіли, чи чекати ракетного терору взимку

13:03

Україна взяла Крим під вогневий контроль, ЗСУ дістають до всіх точок - Братчук

13:00

Складна загадка для найвитриваліших: треба знайти 10 відмінностей між картинками

12:49

Включили гімн РФ і сирену: в Чехії офіціанти намагалися познущатися над українками

12:22

Чому казати "піцерІя" і "начИнка" – неправильно: Авраменко ошелешив поясненнямВідео

12:21

Wellboy вперше показав фото зі своєю коханою

12:08

Воєнком за час війни став доларовим мільйонером: його відправили на фронт

11:59

Путін більше не керує війною, все тримає одна з груп Кремля - Жданов

11:58

"Морській державі" в Новоросійську відважили принизливий ляпасПогляд

11:39

"Не треба плекати ілюзій": ЗСУ чекають дуже важкі бої на фронті - Пентагон

11:37

"Не дивіться! Це пропаганда": холостяк Топольський влаштував істерику через фільм "Барбі"

11:20

"Бавовна" цвістиме, це необоротно": в ОК Південь відреагували на вибухи в Криму та НоворосійськуВідео

11:03

На Сонці стався сильний спалах: Україну накриє потужна магнітна буря

10:52

Передозування водою: померла молода мама двох дітей

10:23

Дрон підбив найкращий десантний корабель Північного флоту РФ: у Мережі з'явилися кадри атакиВідео

Реклама
10:15

На Білгорощині та Курщині озброїли "тероборону": видали мисливські рушниці

10:01

"Ми обіцяли насичений сезон "бавовни": ЗСУ - про нічні вибухи в Криму

09:46

Атака дронів на Новоросійськ: підбито великий десантний корабель РФ - ЗМІВідео

09:45

Невтішні новини: сестра Селін Діон поділилася новинами про здоров'я співачки

09:34

Росіяни обстріляли ТЦ, церкву лікарню в Херсоні: поранено 9 осібВідео

09:18

Польща - про погрози із РБ: вертольоти біля кордонів, без коливань почнуть вогонь

09:00

Будуть серйозні неприємності: астролог назвав дні, коли не варто нікуди їхати

08:35

У Криму гриміли потужні вибухи: Феодосію атакували дрониВідео

08:28

ЗСУ наступають у бік Мелітополя та Бердянська, ворог поступово відступає - NYT

08:25

Чому Польща та Україна остаточно не посварятьсяПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти