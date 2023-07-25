"Політв'язень": Навальний зганьбився заявою щодо арешту Гіркіна

Ігоря Стрєлкова заарештували через критику Сергія Шойгу і Володимира Путіна, впевнений Олексій Навальний.

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Олексій Навальний оцінив арешт Ігоря Стрєлкова / Колаж: Главред, Фото: Instagram / navalny, скріншот

Російських опозиціонер Олексій Навльний, який відбуває покарання за сфабрикованою справою, заявив про те, що заарештований колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) є політв'язнем.

Він вважає, що затримання колишнього офіцера ФСБ "Стрілка" - незаконно. Про це Навальний написав у Telegram.

"Ігор Стрєлков затриманий незаконно. До тих пір, поки він залишається під вартою за цим безглуздим і очевидно політично мотивованим звинуваченням, він є політичним в'язнем", — упевнений колишній глава ФБК.

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При цьому він нагадав, що раніше Гіркін був засуджений судом Нідерландів у справі про катастрофу на Донбасі Боїнга з пасажирами на борту.

"У будь-якому випадку факт вбивства 298 пасажирів "Боїнга" повинен бути розслідуваний Росією, а всі винні - понести справедливе покарання. Сам Стрєлков не заперечує своєї участі в бойових діях в Україні в невизначеному статусі. Все це теж має бути розслідувано і має отримати справедливу оцінку суду", — зазначив Навальний.

Разом з тим він уточнив, що на сьогодні Стрєлков заарештований у фіктивній і сфабрикованій справі про екстремізм.

"Говорячи просто - за критику влади. А конкретно Шойгу і Путіна. Стрєлков став жертвою своєї власної влади і не варто над цим зловтішатися, тому що це означає публічно підтримувати беззаконня", — додав він.

Колишній так званий "міністр оборони " російських терористів "ДНР" Ігор Стрєлков - Гіркін 21 липня був затриманий в Москві. У його квартирі силовики провели обшуки. За словами дружини Гіркіна, йому інкримінують тероризм.

Пізніше стало відомо, що Гіркіна затримали після доносу, який написав колишній депутат з Ярославля, вагнерівець Дмитро Петровський.

Раніше Навальний заявив, що вже визнає кордони України разом з Кримом. Олексій Навальний висловився за виплату Україні компенсації за шкоду, заподіяну РФ.

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