Знищити штаб, логістику й артилерію: топгенерал США про удари ATACMS по РФ

Важливо:
- ЗСУ можуть підірвати наступ РФ
- У США тисячі далекобійних ракет
Американський генерал у відставці, колишній командувач силами НАТО в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна може підірвати нинішній контрнаступ Росії в Курській області за допомогою солідного запасу ракет.
"Можете перемогти масованість, якщо достатньо високоточної зброї, здатної знищити штаб, логістику та артилерію", - сказав він у коментарі "Радіо Свобода".
Водночас канадський оборонний аналітик Колбі Бадвар пояснив, що станом на грудень 2023 року Сполучені Штати мали на складах приблизно 2400 ракет великої дальності, термін придатності приблизно половини з яких закінчився.
Він сказав, що за останній рік до цього запасу додали понад 500 ATACMS. Однак, за його словами, Пентагон не наважувався постачати їх Україні у великих кількостях.
"Україна має на вибір багато цілей у діапазоні ATACMS. Байдену потрібно надіслати набагато більше ракет, щоб вони могли уразити якомога більше з них", - написав він.
Удари вглиб РФ - останні новини за темою
Раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії.
"Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території", - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS. Удари далекобійними ракетами можуть змінити хід бойових дій.
Як повідомляв Главред із посиланням на співробітника Інституту вивчення війни, ATACMS і Storm Shadow можуть стримати ворожі атаки на Україну. На території противника є сотні цінних об'єктів у зоні досяжності ATACMS, крім аеродромів, звідки РФ могла вже відвести авіацію. Водночас Storm Shadow були б ефективними для ураження.
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Хто такий Бен Ходжес
Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.
Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.
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