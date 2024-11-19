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Знищити штаб, логістику й артилерію: топгенерал США про удари ATACMS по РФ

Олексій Тесля
19 листопада 2024, 05:30
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Сполучені Штати мають на складах тисячі ракет великої дальності.
Знищити штаб, логістику й артилерію: топгенерал США про удари ATACMS по РФ
/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army

Важливо:

  • ЗСУ можуть підірвати наступ РФ
  • У США тисячі далекобійних ракет

Американський генерал у відставці, колишній командувач силами НАТО в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна може підірвати нинішній контрнаступ Росії в Курській області за допомогою солідного запасу ракет.

"Можете перемогти масованість, якщо достатньо високоточної зброї, здатної знищити штаб, логістику та артилерію", - сказав він у коментарі "Радіо Свобода".

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Водночас канадський оборонний аналітик Колбі Бадвар пояснив, що станом на грудень 2023 року Сполучені Штати мали на складах приблизно 2400 ракет великої дальності, термін придатності приблизно половини з яких закінчився.

Знищити штаб, логістику й артилерію: топгенерал США про удари ATACMS по РФ
/ Инфографика Главреда

Він сказав, що за останній рік до цього запасу додали понад 500 ATACMS. Однак, за його словами, Пентагон не наважувався постачати їх Україні у великих кількостях.

"Україна має на вибір багато цілей у діапазоні ATACMS. Байдену потрібно надіслати набагато більше ракет, щоб вони могли уразити якомога більше з них", - написав він.

Удари вглиб РФ - останні новини за темою

Раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами від США по країні-агресору Росії.

"Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS. Удари далекобійними ракетами можуть змінити хід бойових дій.

Як повідомляв Главред із посиланням на співробітника Інституту вивчення війни, ATACMS і Storm Shadow можуть стримати ворожі атаки на Україну. На території противника є сотні цінних об'єктів у зоні досяжності ATACMS, крім аеродромів, звідки РФ могла вже відвести авіацію. Водночас Storm Shadow були б ефективними для ураження.

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Хто такий Бен Ходжес

Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

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Бен Ходжес Операція в Курській області Удари вглиб РФ
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