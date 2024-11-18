Заморозити війну в Україні: Ердоган на саміті G20 запропонує свій "мирний план" –  ЗМІ

Президент Туреччини збирається запропонувати свій "мирний план", який передбачає заморожування війни в Україні і відкладання вступу до НАТО на 10 років.

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Ердоган на саміті G20 запропонує свій "мирний план"/ коллаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, сайт Кремля

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Президент Туреччини Ердоган хоче запропонувати свій "мирний план"

Цей план передбачає заморожування війни і відкладання вступу до НАТО

Згідно з інформацією агентства Bloomberg, яку воно отримало від свого джерела, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається представити свій "мирний план" щодо війни країни-агресорки РФ проти України на саміті G20 у бразильському Ріо-де-Жанейро.

Цей план передбачає заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін, пише Bloomberg.

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Крім цього, Ердоган планує запропонувати відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років як поступку російському диктатору Володимиру Путіну.

Також джерело зазначило, що пропозиція турецької сторони передбачає створення демілітаризованої зони на сході Донбасу, де Росія контролює значні території з 2014 року. Турецький президент запропонує розмістити там міжнародні війська, які повинні стати додатковою гарантією, а також забезпечити Україну військовими поставками у якості компенсації за згоду не вступати в Північноатлантичний альянс, розповіло джерело агентству.

Офіційні особи в Туреччині визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вважають, що такий підхід є найбільш реалістичним.

У агентстві зазначають, що Туреччина хоче відкласти дискусії про довгострокову долю окупованих територій в Україні і першочергово зосередитися на тому, щоб забезпечити стабільне перемир'я.

Ердоган сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі, зазначають у Bloomberg. Адже турецький президент бачив дані розвідки, які вказують на те, що в наступні кілька місяців Україна може втратити набагато більше території у разі продовження бойових дій.

Війна в Україні – останні новини

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