Зміна політики заходу щодо використання далекобійних ракет по Росії може призвести до послаблення терору РФ.

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Західні ракети дуже ефективні проти російських стратегічних цілей / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Останніми днями США та Велика Британія активно обговорюють можливість надання Україні дозволу на удари далекобійними ракетами по території країни-агресора Росії.

Якщо західні партнери таки змінять свою політику у цьому питанні, Україна зможе знищувати ворожі авіабази, склади боєприпасів та цілі, що становлять загрозу українській стороні. Про це пише The Times.

Науковий співробітник американського аналітичного центру Інституту вивчення війни Джордж Баррос зазначив, що на території противника є сотні цінних об'єктів в зоні досяжності ATACMS, окрім аеродромів, звідки РФ могла вже відвести авіацію.

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Водночас Storm Shadow були б ефективними для ураження укріплених бункерів, складів пального, ремонтних баз, командних пунктів та інших ключових логістичних об’єктів.

Представник українських військових також підкреслив, що зміна західної політики може запобігти російським атакам та сприяти ефективному стримуванню. Це, в свою чергу, наблизить Україну до завершення війни.

Старший науковий співробітник у Міжнародному інституті стратегічних досліджень Бен Баррі підтвердив ефективність американських ракет проти стратегічно важливих цілей в РФ.

"Вони чудово підходять для наземних об’єктів, тоді як Storm Shadow більше корисні для проникнення в укріплення. Це як порівнювати ніж і виделку – кожен інструмент має свою функцію, але разом вони працюють краще", - додав він.

ATACMS / Інфографіка: Главред

Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Надання дозволу на удари по Росії

Напередодні генерал-лейтенант і перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, коментуючи ймовірність отримання дозволу на удари по території РФ заявив, що цілями балістичних ракет ATACMS є не лише військові аеродроми РФ.

Згодом президент України заявив, що не впевнений, чи буде обговорювати з держсекретарем США Ентоні Блінкеном питання про дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Проте Зеленський очікує на позитивне рішення.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях в РФ. Рішення ухвалили приватно, тому про нього не оголосили 13 вересня під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом США Джо Байденом.

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