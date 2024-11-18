Не гірше за Taurus: Німеччина передасть Україні 4000 дронів-камікадзе - Bild

Загалом у компанії Helsing нібито замовили 4000 таких безпілотників для України. З грудня вони можуть почати надходити в Україну партіями.

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Борис Пісторіус фактично підтвердив наміри про постачання дронів / Колаж: Главред, фото: Фото: gov.pl/web/obrona-narodowa, НАТО

Коротко:

Німеччина передасть Україні 4000 дронів

З грудня БПЛА поставлятимуться партіями

Безпілотники Helsing називають міні-Таурусами

Незабаром Німеччина може почати постачання Україні дронів-камікадзе компанії Helsing, які можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані.

Як пише Bild, безпілотники компанії Helsing оснащені технологіями штучного інтелекту, що дає їм високу автономність в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. В індустрії ці дрони порівнюють із ракетами Taurus.

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Загалом у компанії нібито замовили 4000 таких безпілотників для України. З грудня вони можуть почати надходити партіями по кілька сотень на місяць.

Окремі прототипи нібито вже випробовуються і вдосконалюються в реальних бойових умовах на сході України.

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що "дуже радий тому, що поставки цих дронів, оснащених технологіями ШІ, вже починаються". За його словами, Україна зможе використовувати їх проти таких важливих ворожих цілей, як командні пункти.

Що відомо про дрони Helsing

Helsing має дальність польоту в 4 рази більшу, ніж у типових українських дронів-камікадзе. Також вони суттєво дешевші, ніж американські Switchblade та російські "Zala" і "Ланцет".

Особливістю безпілотника є сучасне програмне забезпечення, яке допомагає йому "орієнтуватися" на місцевості за багатьма маркерами та летіти до цілі навіть за складних погодних умов або "випаленої землі", а також впливу засобів РЕБ.

Коли безпілотник ідентифікував ціль і оператор підтвердив її, він далі здатен здійснити ураження автономно, навіть якщо зв'язок буде втрачено.

Ракета Taurus - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Ракети Taurus для України - останні новини

Главред писав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц навідріз відмовився надавати Україні далекобійні ракети Taurus.

Тим часом лідер опозиційної партії Християнсько-демократичний союз і кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц готовий підтримати надання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо російські бомбардування України продовжаться. За його словами, рішення про передачу такої зброї не можна ухвалювати поспіхом. Насамперед потрібно зняти обмеження на дальність нанесення ударів.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що серед німецьких політиків немає єдності з питання передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Вона підтримала передачу Україні зброї такого виду і зазначила, що розуміє важливість для України далекобійних ракет, оскільки відвідувала Харків, де організувати ефективну ППО неможливо через близькість до кордону.

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Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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