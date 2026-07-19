Мертва тиша перед потужним вибухом: очевидці про перші секунди після ударів РФ

За словами очевидців, одним із найважчих відчуттів стає не гучний звук наближення небезпеки, а навпаки - несподівана тиша.

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Користувачі розповіли про власний досвід пережитих обстрілів / Колаж: Главред, фото: @DSNSKyiv

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Очевидці діляться спогадами про секунди перед і після вибухів

Одним із найважчих відчуттів стає несподівана тиша

Мешканці українських міст, які пережили ракетні удари країни-агресора РФ, у соціальних мережах діляться спогадами про лічені секунди до та після вибухів.

За їхніми словами, одним із найважчих відчуттів стає не гучний звук наближення небезпеки, а навпаки - несподівана тиша, яка може настати безпосередньо перед ударом. Про це користувачі написали у Тhreads.

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Багато очевидців описують схожі відчуття:

яскравий спалах,

різкий удар,

втрата орієнтації

усвідомлення того, що відбувається, вже після вибуху.

Одна з користувачок мережі ann.kocie поцікавилася у тих, хто пережив ракетні обстріли, чи справді людина не чує ракету, яка спрямована безпосередньо на неї. У відповідь інші учасники обговорення поділилися своїми спогадами.

За словами anastasiamerkotan, люди, які пережили такі події, часто описували практично однакові моменти:

"Лежиш, бачиш світло і летиш у тиші вниз", - пише вона.

Деякі мешканці розповідали, що перед ударом чули лише окремі звуки, які раптово зникали. Користувач mishka.jey згадав випадок із крилатою ракетою, яка летіла в бік підприємства поруч із будинком.

/ @DSNSKyiv

"Спочатку було чутно свист, а потім він миттєво зник. Тиша і вибух. Немає вікон, але добре, що живі й здорові", - розповів він.

Ще одна очевидиця, something_about_fl, описала момент падіння ракети поруч із її будинком. За її словами, найстрашнішим було відсутність звичного звуку наближення.

"Я не чула, як вона летіла, не чула, як вона падала й вибухала. Панувала мертва тиша, ніби світ зупинився", - написала вона.

Жінка зазначила, що перед ударом побачила дуже яскраве світло, після чого відчула наслідки вибухової хвилі.

"Болять вуха й очі - це перше, що я зрозуміла. Мене занесло в квартиру вибуховою хвилею, засипало уламками скла, а я навіть не чула, як воно розбилося", - поділилася вона.

За словами очевидців, після вибуху часто настає стан сильної дезорієнтації: з’являється дзвін у вухах, у повітрі залишається пил, складно відразу зрозуміти, що сталося.

Користувач mimic.frog пояснив у коментарях, чому деякі ракети можуть бути нечутними до моменту удару.

"Якщо ракета летить швидше за звук, то так, тому що спочатку пролітає ракета, а вже потім доходить звукова хвиля", - зазначив він.

/ @DSNSKyiv

За його словами, звук, який чує людина, може означати, що ракета вже пролетіла певну точку, а в разі безпосередньої загрози часу на реакцію може практично не залишитися.

"Тому дуже важливо реагувати на тривоги, бо тиша створює помилкове відчуття безпеки", - додав користувач.

Інші учасники обговорення також розповідали, що перед влученням іноді не було ані свисту, ані характерного шуму.

"Влучило в будинок поруч, але перед влученням була суцільна тиша, а потім одразу вибух, свисту не було чутно взагалі", - написав va.farfurak.

При цьому користувачі зазначали, що звук ракет залежить від типу озброєння та умов польоту. Користувач vechirka_tv розповів, що різні повітряні цілі мають різні звукові ознаки.

"Коли ракета летить, вона гуде точно так само, як літак. Важко зрозуміти - це літак чи ракета", - написав він.

За його словами, після самого прильоту люди часто спочатку помічають спалах, а потім уже відчувають наслідки вибуху.

"Коли ракета наближається, спочатку з’являється світло, час ніби завмирає, а потім через 7–8 секунд - вибух. Після вибуху охоплює паніка", - поділився користувач.

Коментатори також наголошували, що відсутність чутного наближення не означає відсутність загрози. Саме тому фахівці постійно нагадують про необхідність реагувати на сигнали повітряної тривоги й не орієнтуватися лише на звуки навколо.

/ @DSNSKyiv

Скільки балістичних ракет РФ може випускати за місяць

Росія зберігає високі темпи виробництва ракетного озброєння, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, російська оборонна промисловість зараз здатна випускати близько трьох балістичних ракет щодня.

Таким чином, за місяць обсяг виробництва може сягати приблизно 90 одиниць. За умови стабільних поставок необхідних комплектуючих цей показник, як зазначив експерт, може перевищити позначку в 100 ракет на місяць.

Коваленко вважає, що за умови збереження нинішньої інтенсивності ракетних атак російські запаси можуть поступово скорочуватися. Якщо удари триватимуть з високою частотою, Москві доведеться використовувати наявні ресурси більш економно, незважаючи на те, що виробництво нових боєприпасів триває.

"Якщо Росія підтримуватиме такий самий високий рівень інтенсивності ударів, як зараз, тобто кожні три доби, то через місяць запаси балістичних ракет можуть вичерпатися. Росіяни продовжуватимуть виробляти нові ракети, але перейдуть на більш жорстку економію", - підкреслив він.

/ Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося, що Київ пережив наймасовіший удар балістичними ракетами з початку повномасштабного вторгнення РФ. Протягом 40 хвилин росіяни випустили майже 40 ракет, що призвело до руйнувань і пожеж у п’яти районах столиці.

Як повідомлялося, 19 липня Росія здійснила одну з найпотужніших балістичних атак на столицю. За словами президента Володимира Зеленського, ворог випустив понад 40 ракет різних типів, більшість з яких летіли на Київ, а також 120 ударних дронів.

Як повідомляв "Главред", моніторингові канали писали, що Росія може завдати масованих ударів по Києву та області з використанням балістичних ракет. Загроза удару зберігається протягом найближчих двох днів.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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