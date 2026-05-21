РФ втратила імідж "енергетичної наддержави": експерт розкрив вплив ударів ЗСУ

Інна Ковенько
21 травня 2026, 11:14
Експерт пояснив, чого насправді досягає Україна ударами по російських НПЗ і портах.
Удари ЗСУ по російських НПЗ
Удари ЗСУ по російських НПЗ / Колаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Головне:

  • ЗСУ б'ють по НПЗ і портах, щоб підірвати імідж РФ як постачальника
  • Москва шантажує нафтою навіть тих, хто не воює проти неї
  • Кінцева мета ударів ЗСУ - змусити світ відмовитися від російської нафти

Атаки ЗСУ на російські НПЗ та порти мають не лише військовий ефект - вони демонструють світові, що Росія більше не є надійним постачальником енергоносіїв і будь-який бізнес чи держава ризикують залишитися без ресурсів у критичний момент. Про це в інтерв’ю Главреду розповів фахівець із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максим Гардус.

За його словами, Україна ще з перших років війни активно вела дипломатичну кампанію, наголошуючи: купівля російських вуглеводнів фактично означає фінансування агресії проти України. Однак не всі країни дослухалися до цих аргументів, тому Київ був змушений вдатися до більш рішучих кроків, аби зменшити доходи Кремля.

"Один з аспектів цих ударів - не тільки фізичне знищення об’єктів, а й сигнал про те, що Росія є ненадійним контрагентом. Вона може в односторонньому порядку переглянути свої відносини з ким завгодно", - пояснив Гардус.

Він нагадав, що Москва вже використовувала нафту як зброю проти Німеччини, хоча Берлін не здійснював жодних атак і навіть не надав Україні ракети Taurus. "Ми показуємо: поки ви купуєте російські енергоресурси, РФ у будь-який момент може почати вас ними шантажувати", - зазначив експерт.

Гардус підкреслив, що удари по інфраструктурі руйнують імідж Росії як "енергетичної наддержави", яка нібито завжди виконує свої зобов’язання. Тепер бізнес стикається з ризиком: замовлений танкер може просто не дійти до порту через знищення об’єкта. Це створює загрозу зупинки виробництва й змушує компанії терміново шукати альтернативні джерела постачання.

"Тому українські удари по російських НПЗ і портах переслідують багато різних комплексних цілей, які в сукупності складаються в один простий меседж: не купуйте нафту в Росії", - резюмував він.

Як удари ЗСУ впливають на роботу російських НПЗ

Главред писав, що за даними джерел Reuters, Московський нафтопереробний завод тимчасово зупинив роботу після удару українського дрона, який стався минулими вихідними.

Зазначається, що збитки від атаки були мінімальними, проте керівництво підприємства вирішило призупинити виробництво з метою безпеки та перевірки обладнання.

Російські НПЗ / Главред

Удари по російських НПЗ - останні новини

Як повідомляв Главред, у Сизрані Самарської області РФ пролунали вибухи. Після атаки дронів спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що горить одна з установок переробки нафти на Сизранському НПЗ. Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив, що Сизрань атакували БПЛА. За його словами, двоє людей загинули.

Крім того, вночі на 20 травня в районі Кстово Нижньогородської області було уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогородоргсинтез". За даними Генштабу, пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, після чого виникла пожежа.

Нагадаємо, удари по російських НПЗ можуть запустити ефект доміно для нафтової галузі РФ, оскільки Кремль ризикує втратити не лише експортні можливості, а й частину нафтовидобувної інфраструктури. Експерт Максим Гардус пояснив, що консервація свердловин у разі зупинки переробки здатна спричинити довготривалі проблеми для російської економіки.

Про персону: Максим Гардус

Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн.

Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

