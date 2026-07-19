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Ворог змінює характер ударів по Україні: "Флеш" сказав, які цілі обирає Росія

Марія Николишин
19 липня 2026, 19:34оновлено 19 липня, 20:24
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"Флеш" каже, що психологічний розрахунок ворога спрямований на саме місто, а не на конкретне виробництво.
Ворог змінює характер ударів по Україні: 'Флеш' сказав, які цілі обирає Росія
Балістичні удари по підприємствах Києва / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви "Флеша":

  • Під час останньої атаки ракети влучили по старих заводах Києва
  • З міркувань безпеки точні локації влучань не розголошуються
  • Ворог насправді знає про справжнє призначення об'єктів

Під час чергової нічної ракетної атаки російські війська завдали балістичних ударів по підприємствах Києва, що працюють ще з радянських часів. Про це заявив військовий фахівець з систем РЕБ і зв'язку, колишній радник міністра оборони і новий радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, з міркувань безпеки точні локації влучань не розголошуються. Водночас, оцінюючи характер обстрілів промислових об'єктів столиці, експерт виділив кілька сценаріїв, якими, на його думку, керується розвідка противника - і перший стосується того, що ворог насправді знає про справжнє призначення об'єктів.

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"Якщо підприємство дійсно займається чимось критично важливим і військовим, це виробництво буде під землею. Атакувати його марно, і ворог це розуміє", - підкреслив він.

"Флеш" додав, що далеко не всі удари по заводських територіях пов'язані з профільним виробництвом самих підприємств. Частина з них стає мішенню через сторонню діяльність, про яку керівництво заводу може навіть не здогадуватися.

"Території величезні, цілі гектари. У якомусь орендованому цеху розміром 10 на 20 метрів можуть робити щось дрібне на субпідряді. Якісь антени для РЕБ, пропелери для FPV. Керівництво заводу взагалі не знає про це. Інформація витікає до ворога, і підприємство отримує удар", - наголосив радник президента.

Ще один сценарій пов'язаний не з виробництвом, а з тим, що саме зберігається на території підприємства. За словами Бескрестнова, часто це речі, які не мають перебувати в подібних місцях.

Окрім прямого воєнного значення об'єктів, є і суто психологічний розрахунок ворога, спрямований на саме місто, а не на конкретне виробництво.

"Підприємство може взагалі нічого не робити, головне, що воно в Києві. Київ треба залякувати. Завод чудовий привід для цього", - пояснив він.

"Флеш" підсумував, що агентура ворога працює, тому потрібно бути дуже обережними та не допускати помилок.

Росія змінила тактику нічних атак

Голова Асоціації пілотів України "АОПА Україна" Геннадій Хазан заявив, що Росія змінила підхід до повітряних атак на Київ, зробивши ставку не на масштабні масовані удари, а на регулярні короткі нальоти в нічний час.

За його словами, така тактика спрямована не тільки на завдання збитків, а й на психологічне виснаження мирних жителів.

"Це така тактика, що викликає занепокоєння. Тобто це не масована атака, під час якої використовується певна велика кількість боєприпасів і яка триває кілька годин. А тепер кілька ракет полетіло - сигнал повітряної тривоги... Люди мусять кидатися з місць, йти в укриття, зберігаючи своє життя та здоров’я", - наголосив він.

Російські удари по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, вдень 19 липня Росія атакувала Запоріжжя КАБами. Російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці. Дві людини загинули, щонайменше десять - поранені.

У ніч на неділю, 19 липня, столиця України зазнала чергового масованого російського удару. Внаслідок ворожої атаки руйнування та займання зафіксовано одразу в п'яти районах міста. Ударна хвиля завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, значних пошкоджень зазнав наземний вестибюль станції метро "Лукʼянівська".

За словами президента Володимира Зеленського, у ніч на неділю ворог випустив понад 40 ракет різних типів, більшість з яких летіли на Київ, а також 120 ударних дронів.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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