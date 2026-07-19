Захисник 'Азовсталі' Кротевич відмовився від нагороди, яку вручив Сирський

Нагороду Кротевич отримав від головнокомандувача ЗСУ 24 травня 2024 року.

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Кротевич відмовився від нагороди / колаж: Главред, фото: скріншот, instagram.com/krotevych_bohdan

Коротко:

Кротевич відмовився від нагороди, врученої Сирським

Захисник заявив, що не приймає відзнаку через принципи

Він опублікував фото нагороди та порваного посвідчення

Колишній начальник штабу 12 бригади НГУ "Азов", захисник "Азовсталі", що побував в російському полоні Богдан "Тавр" Кротевич публічно відмовився від нагороди, яку йому вручив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі Threads.

"Мені не треба нагорода від того, хто не знає що таке честь та гідність", - написав Кротевич. відео дня

Він також опублікував фото, на якому видно нагрудний знак "За незламність", а також порване посвідчення відповідної відзнаки.

Варто додати, що нагороду підполковник отримав від головнокомандувача ЗСУ 24 травня 2024 року.

Кротевич відмовився від нагороди / фото: скріншот

Протести в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні розпочалися акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Люди вийшли на вулиці з мирними протестами у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Кривому Розі, Одесі, Харкові, Дніпрі, Житомирі та Чернігові.

Володимир Зеленський публічно прокоментував акції протесту, які відбулися після кадрових рішень у владі та обговорення можливих змін у Міністерстві оборони. Він зазначив, що почув позицію громадян і навіть відреагував на окремі питання, які не планував детально коментувати. Він дав зрозуміти, що остаточні рішення щодо кадрових процесів ще не завершені.

Також відомо, що народні депутати України ініціювали запит до президента Володимира Зеленського щодо звільнення генерала Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних Сил України.

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Про персону: Богдан Кротевич Богдан Олександрович Кротевич (позивний "Тавр") - український військовослужбовець, майор Національної гвардії України, в.о. командира бригади Національної гвардії України "Азов", учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня. З 2014 року воював у зоні АТО/ООС у складі полку "Азов". Був командиром взводу, а потім став заступником начальника штабу, з 2021 - начальник штабу, перший заступник командира. Брав участь у боях за Широкине та обороні Світлодарської дуги, Мар'їнки, Красногорівки. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 лютому 2022 року захищав Маріуполь. Потрапив у полон з "Азовсталі". 21 вересня 2022 року звільнений із російського полону. Станом на осінь 2022 року до липня 2023 року був виконувачем обов'язків командира бригади "Азов". Із серпня 2023 року повернувся на посаду начальника штабу бригади "Азов". Нагороди: орден Богдана Хмельницького III ступеня (25 березня 2022 року) - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання службового обов'язку;

нагрудний знак "Козацький хрест" I, II і III ступенів.

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