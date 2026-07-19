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"Зуби дракона" та протитанкові рови: готується "кілзона" з боку Білорусі

Олексій Тесля
19 липня 2026, 21:23
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На півночі триває масштабне будівництво оборонних об’єктів.

У ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні з Білоруссю
У ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні з Білоруссю / Колаж: "Главред", фото: ДПСУ, скріншот

Головне:

  • Триває зміцнення ділянки кордону з Білоруссю
  • На прикордонних територіях створюється комплекс інженерних перешкод

Українські сили оборони продовжують укріплювати ділянку кордону з Білоруссю, готуючись до можливих сценаріїв розвитку подій.

відео дня

На північному напрямку ведеться масштабне будівництво оборонних об’єктів, які мають ускладнити просування ворожих підрозділів у разі спроби наступу, повідомили в Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що на прикордонних територіях створюється комплекс інженерних перешкод, спрямованих на стримування противника та підвищення ефективності оборони.

Серед основних елементів укріплень - протитанкові рови, багатоярусні бар’єри з колючого дроту та бетонні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона". Ці споруди входять до складу ширшої системи фортифікацій, яку розгортають уздовж північного кордону.

Окрему увагу українські військові приділяють контролю водних ділянок. У районі Дніпра тривають роботи з посилення позицій на острівних територіях, а також ведеться постійне спостереження за ситуацією з білоруського боку.

У Державній прикордонній службі зазначають, що ситуація на цьому напрямку залишається під контролем українських підрозділів, які продовжують зміцнювати оборонні можливості.

армия Беларуси инфографика
/ Главред

Дивіться відео: загроза наступу з боку Білорусі:

/ Скриншот

У ОП пояснили, чому Лукашенко змінив тон заяв щодо війни

В Офісі президента України звернули увагу на помітні зміни у висловлюваннях Олександра Лукашенка щодо російської агресії проти України. За словами представників Києва, риторика білоруського лідера останнім часом стала стриманішою та менш прямолінійною.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що така обережність може бути пов’язана з усвідомленням можливих ризиків для Білорусі у разі подальшої участі у війні на боці Росії.

За його словами, білоруська влада, ймовірно, оцінює наслідки більш активного втягнення країни у військовий конфлікт і враховує потенційні загрози, які це може створити для самої Білорусі.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни в Україні. Самопроголошений президент Білорусі вважає, що закінчення війни залежить від одного світового лідера.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Росія могла б завдати удару по резиденції Зеленського. За словами Лукашенка, Росія має всі технічні можливості для нанесення удару по резиденції Зеленського під час його перебування там.

Нагадаємо, "Главред" писав, що Лукашенку приснилося, що війна в Україні почалася через погане ставлення до російськомовного населення, яке нібито "утискали, вбивали, переслідували".

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Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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