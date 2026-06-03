Сили оборони влупили по кораблю РФ "Бойкий" у Санкт-Петербурзі - деталі

Уражене судно використовувалося для супроводу так званого "тіньового флоту" Росії.

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СБС уразили важливу ціль ВМФ РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

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Українські дрони уразили російський корабель "Бойкий"

Під ураження потрапили об'єкти у "колисці" ВМФ РФ

Ймовірно, Україна атакувала ще одне російське судно

Перший Окремий центр безпілотних систем України уразив військовий корабель країни-агресорки Росії "Бойкий", який є носієм керованої ракетної зброї. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

За його словами, під удар корабель потрапив сьогодні, 3 червня, на Кронштадтській військово-морській базі у Санкт-Петербурзі - "колисці" військово-морського флоту Росії. Корвет "Бойкий" у лютому 2026 року відправили на плановий ремонт.

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Скріншот з Telegram-каналу Главред

Повне відео атаки на корабель "Бойкий" дивіться у нашому Telegram-каналі за посланням.

"Корвет "Бойкий", проєкт 20380, третій корвет Балтійського флоту ВМФ. Свіженький, не гепаний, 2011 року на воду, з 2013- на озброєнні. Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафто-флот... Запамʼятався тріумфальним тараном дослідницького судна "Адмірал Владимирский"", - розповів історію корабля "Мадяр".

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Співвласник Fire Point Денис Штілерман зауважив у соцмережі X, що сьогодні під удар українських дронів, схоже, потрапив не лише корвет "Бойкий". За його даними, уражено одразу два кораблі РФ.

"Ми дуже хотіли влаштувати гостям (економічного форуму РФ - Главред) екскурсію на крейсер "Москва", але, на жаль, привести його не вдалось — тож довелось мінуснути два інші кораблі вже на місці проведення заходу", - йдеться у повідомленні.

Експерт розкрив вплив ударів ЗСУ на Росію

Главред писав, що за словами фахівця із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ЗСУ на російські НПЗ та порти мають не лише військовий ефект.

Вони демонструють світові, що Росія більше не є надійним постачальником енергоносіїв і будь-який бізнес чи держава ризикують залишитися без ресурсів у критичний момент.

Удари України вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 3 червня Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї.

Раніше, у ніч на 2 червня, у Краснодарському краї РФ було гучно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів - Ільський НПЗ.

Напередодні, 31 травня українські військові застосували "далекобійні санкції" та уразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ знаходиться на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про персону: Роберт Бровді Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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