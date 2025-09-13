Рус
Українців за кордоном можуть призвати до армії у ЄС: пояснення юриста

Даяна Швець
13 вересня 2025, 09:57
Українці, що перебувають за кордоном, мають стати на військовий облік в Україні, нагадав експерт.
Чи можуть мобілізувати українців в Європі

Коротко:

  • Чи підлягають мобілізації біженці з України за кордоном
  • Хто підлягає мобілізації в Україні серед тих, хто виїхав у ЄС

Багато українців, які змушені були залишити країну через війну, непокояться, що бойові дії можуть чорними щупальцями поширитися і на територію Європи. Такі побоювання мають підстави: наприклад, уряд Німеччини вже почав вживати заходів, розглядаючи можливість запровадження певних форм військової служби та рекомендує населенню робити стратегічні запаси харчів.

У зв’язку з цим постає логічне питання: яка доля українських чоловіків за кордоном і чи можуть вони бути залучені до оборони Європи?

Чи можлива мобілізація українців у Польщі та Німеччині

Юрист адвокатського об’єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін роз’яснив у коментарі УНІАН, що мобілізація українських чоловіків, які мають статус тимчасового захисту або офіційно визнані біженцями, у Польщі чи Німеччині не передбачена.

Тимчасовий захист регулюється окремою директивою ЄС, а статус біженця - це міжнародно закріплений правовий механізм, що гарантує особі безпеку після вимушеного виїзду з країни проживання.

Водночас надання таких статусів не скасовує обов’язку ставати на військовий облік в Україні й не звільняє від мобілізації на батьківщині. За словами експерта, усі військовозобов’язані громадяни України, які отримали тимчасовий захист у ЄС чи статус біженця, як чоловіки, так і певні категорії жінок (наприклад, медичні працівники), зобов’язані стати на військовий облік. Загальний вік мобілізації в Україні становить від 25 до 60 років.

Тобто українці з цими статусами підлягають мобілізації вдома, якщо не мають законних підстав для відстрочки або бронювання. При цьому мобілізація жінок в Україні наразі залишається добровільною.

Ланкін підкреслює: навіть якщо українець за кордоном отримав статус біженця, це не позбавляє його українського громадянства, а отже, він підпадає під загальні правила військового обліку та мобілізації.

У той же час громадяни України, які мають тимчасовий захист або статус біженця в ЄС, не можуть бути примусово призвані до армії країни перебування, оскільки вони не є її громадянами.

Які українці можуть проходити службу за місцем проживання
Які українці можуть проходити службу за місцем проживання / Главред - інфографіка

Чи можуть мобілізувати, якщо українець став громадянином ЄС

Якщо ж особа офіційно отримала громадянство однієї з країн Євросоюзу та відмовилася від українського паспорта, українське законодавство щодо військового обліку на неї більше не поширюється. Такі люди не можуть бути мобілізовані в Україні.

Водночас вони можуть бути зобов’язані служити у збройних силах тієї країни, громадянами якої стали, відповідно до її законів та встановленого вікового порогу.

Мобілізація в Україні та за кордоном - що нового

Як повідомляв Главред уряд України ухвалив новий порядок автоматизованої видачі повісток. Згідно з ним, повістки військовозобов'язаним тепер можна офіційно надсилати поштою, повідомив народний депутат Олександр Федієнко.

Ба більше, у Німеччині запропонували повертати військовозобов'язаних українців на батьківщину. Про це заявив прем'єр-міністр Баварії і лідер Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що не всі важливі підприємства матимуть право бронювати чоловіків, які перебувають у розшуку територіального центру комплектування.

Про персону: Сергій Ланкін

Сергій Ланкін - київський юрист, волонтер і громадський діяч, який активно займається правовим захистом військових та їхніх родин; він очолює юридичний відділ ГО "Дієва громада Києва", є керівником юридичної служби добровольчого формування № 42 "Легіон Оболонь", співпрацює з Асоціацією родин захисників "Азовсталі", надаючи їм юридичну підтримку, а також бере участь у волонтерських та просвітницьких ініціативах у столиці.

Трамп намагається підготуватися до торгу з Путіним і відтягнути Лукашенка від Росії - Усов

Трамп намагається підготуватися до торгу з Путіним і відтягнути Лукашенка від Росії - Усов

10:00Інтерв'ю
Росія перекидає елітні війська на Донеччину: аналітик назвав причину

Росія перекидає елітні війська на Донеччину: аналітик назвав причину

09:21Фронт
Знову майорить синьо-жовтий: ЗСУ звільнили важливе село на межах двох областей

Знову майорить синьо-жовтий: ЗСУ звільнили важливе село на межах двох областей

09:16Фронт
Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

Китайський гороскоп на завтра 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

Китайський гороскоп на завтра 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

