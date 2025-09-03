Нові зміни у бронюванні: хто може отримати бронь навіть якщо перебуває у розшуку

Депутат пояснив, які підприємства зможуть бронювати працівників, що перебувають у розшуку.

Не всі критичні підприємства зможуть бронювати чоловіків, яких розшукує ТЦК. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Цей законопроєкт стосується підприємств, визнаних критичними у сфері оборони. Тобто, це не для всіх критичних підприємств. Йдеться про оборонно-промисловий комплекс", – зазначив нардеп. відео дня

Тимчасова бронь для оновлення документів

Веніславський пояснив, що чоловіки, які перебувають у розшуку ТЦК, без військово-облікового документа або з неактуальними даними, зможуть отримати бронь на термін до 45 днів для приведення документів у порядок.

Причина бронювання

За словами нардепа, це необхідно, щоб не відправляти на фронт цінних фахівців, які забезпечують роботу оборонних підприємств та впливають на економіку.

"Вже були випадки, коли важливий співробітник приходив у ТЦК за бронею та оновленням даних, але отримував бойову повістку. Наступного дня його відправляли на полігон, звідки повернути людину було неможливо. У результаті підприємство змушене припиняти або затримувати випуск продукції", – додав Веніславський.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт №13634-1, який передбачає обмеження права на відстрочку від мобілізації для студентів коледжів, що розпочали навчання після 25 років, а також для тих, хто перевищив встановлений термін навчання за освітньою програмою. Відповідний документ оприлюднено на сайті парламенту.

Крім того, в Україні плануються зміни в процесі мобілізації. Генштаб та Міноборони напрацьовують відповідні рішення. Про це в інтерв'ю Суспільному повідомив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

Також від 1 вересня військовослужбовці групи оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) працюють із постійною відеофіксацією. Про це повідомив заступник міністра оборони Євген Мойсюк.

Про персону: Федір Веніславський Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

