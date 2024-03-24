Україна здатна перемогти у війні: топ-керівник НАТО назвав головну умову

Воїни України вже докорінно змінили багато аспектів сучасної війни, сказав керівник військового комітету Північноатлантичного альянсу Роб Бауер.

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Україна потребує посилення підтримки з боку західних союзників - Бауер / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 22-ОМБр

Україна здатна здобути перемогу у війні з агресором Росією. Усе, що потрібно - підтримка з боку країн Північноатлантичного альянсу. Допомога має бути посилена. Українські військові вже докорінно змінили багато аспектів сучасної війни. Про це заявив керівник військового комітету НАТО Роб Бауер.

Як повідомляє Європейська правда, він застеріг від зайвого песимізму в міркуваннях щодо спроможності України перемогти у війні та закликав до подальшої підтримки держави.

За словами чиновника, песимісти у війнах не перемагають.

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"Якщо світ, можливо, був надмірно оптимістичним у 2023 році, ми не повинні припуститися тієї самої помилки, ставши надмірно песимістичними у 2024 році", сказав Бауер.

Україні потрібна допомога союзників

На думку голови військового комітету Альянсу, якщо аналізувати факти, можна дійти висновку, згідно з яким є всі підстави бути впевненими у здатності Києва досягти успіху.

"Єдине, що вам потрібно... це наша допомога. Країни-члени НАТО і багато інших країн світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це дійсно змінило ситуацію на краще. Але Україна потребує ще більшої підтримки", - вважає Бауер.

Також він акцентував увагу на тому, що українські військові вже докорінно змінили багато елементів сучасної війни.

"Зіткнувшись із поєднанням окопів і артилерійських загороджень часів Першої світової війни з безпілотниками і штучним інтелектом XXI століття, ви швидко адаптувалися і дали відсіч. Ви є першопрохідцями в інноваціях, використовуючи поєднання радянської техніки з сучасними західними зразками озброєння", - підкреслив Роб Бауер.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Військова допомога Україні від Заходу

Україна чекає на рішення щодо допомоги США в березні-квітні, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Штати досі не проголосували за законопроєкт, яким передбачено понад 60 мільярдів допомоги для України. Республіканці блокують ініціативу через питання кордону з Мексикою, а Білий дім за відсутності рішення Конгресу не може виділяти Києву пакети допомоги.

Законодавці розглянуть ініціативу про допомогу Україні та союзникам, сказав голова Палати представників Майк Джонсон. За його словами, також вивчається можливість оплати підтримки Києву конфіскованими у російських олігархів грошових коштами.

Україна може недоотримати військову допомогу від ЄС, написали журналісти CNN. Як вважають в американській пресі, Європі не вистачає узгодженості та політичної волі в питанні підтримки Києва.

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