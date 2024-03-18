У США шукають варіанти: сенатор розкрив несподіваний план допомоги Україні

Майк Джонсон намагається знайти спосіб просунути допомогу Україні, запевняє Ліндсі Грем.

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Ліндсі Грем прокоментував ситуацію з допомогою Україні / Колаж: Главред, фото: фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Офіс президента

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем сподівається, що пропозицію перетворити допомогу Україні на безвідсотковий кредит буде підтримано в Палаті представників найближчими днями.

Як сказав він під час брифінгу під час візиту до Києва, ідея перетворити допомогу Україні на безвідсотковий кредит має шанс на підтримку в Палаті представників найближчими днями.

"Я розмовляв зі спікером до приїзду. Він намагається знайти спосіб просунути допомогу Україні. Я думаю, що ідея з кредитом буде вельми популярна не тільки серед республіканців, а й серед демократів", - сказав американський політик.

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За словами сенатора, він поінформував президента України Володимира Зеленського, що підтримує цю ідею, зазначивши, що вважає, що пропозиція "отримає велику суспільну підтримку".

При цьому він підкреслив, що Ізраїль перебуває у важкому становищі і йому теж потрібна допомога. За словами Грема, він налаштований оптимістично щодо ухвалення найближчим часом пакета допомоги, що містить допомогу Україні, незалежно від того, буде він розбитий на частини чи ухвалений як єдине ціле.

"Я сподіваюся, що цього тижня ми знайдемо спосіб просунутися вперед у питанні із законом про допомогу, щойно ми ухвалимо наш власний бюджет", - сказав Грем.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога США Україні

Нагадаємо, у Сенаті США в середині лютого проголосували допомогу Україні на суму понад 60 мільярдів доларів. Після цього документ був відправлений до нижньої палати - Палати представників. Там республіканці заблокували ініціативу під приводом відсутності вирішення проблеми із ситуацією на кордоні Мексики.

Як повідомлялося, Україні доведеться вирішувати, за які міста боротися, якщо не буде військової допомоги США, сказала представник Пентагону Сабріна Сінгх. У такому разі все залежить від ресурсів української держави.

США оголосили перший пакет допомоги Україні цього року: у Білому домі 12 березня заявили, що Києву нададуть підтримку на 300 мільйонів доларів. Україна отримає і ракети ATACMS дальністю 160 кілометрів.

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