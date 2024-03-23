"США здулися, як повітряна кулька": Жданов сказав, звідки Україні чекати допомоги

Ракетні удари Росії, які відбувалися у минулі дні, підкріплять переконання європейських країн у тому, наскільки важливо допомагати Україні.

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Жданов сказав, звідки Україні чекати допомоги/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Главред

Ракетні атаки країни-агресорки Росії по Україні, що відбулися у ніч на 21 і 22 березня, лише посилять переконання Європи у тому, наскільки важливо надавати допомогу Україні.

Але підігнати європейські країни з допомогою ці атаки не зможуть з однієї простої причини – виділення і надання допомоги і так не стоїть на паузі, просто Європа не може швидше. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Цей процес не стоїть на паузі. Європа просто не може швидше, вона намагається з усіх сил. Останні ракетні атаки просто додадуть очок на нашу користь і дадуть зрозуміти європейцям, що вони на правильному шляху", – зазначив Жданов. відео дня

У той же час військовий експерт додав, що Європа зараз перебирає на себе ініціативу у наданні Україні допомоги поки допомога від США стоїть на паузі.

"А так, Європа сьогодні надривається і намагається перехопити ініціативу, тому що США здулися, як повітряна кулька", – сказав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що розгляд військової допомоги Україні від США буде відкладено – у The Hill назвали терміни. Це питання буде відкладене щонайменше – до 9 квітня. Голова Палати представників Конгресу США Майк Джонсон спершу хоче зосередитися на затвердженні загального бюджету США, а потім повернутися до міжнародних питань.

Але після цього Джонсон пообіцяв не зволікати з допомогою Україні. Пріоритетом Конгресу США є узгодження бюджету уряду на 2024 рік. Оскільки це питання вже майже вирішене, то до пакету допомоги Україні перейдуть уже найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон. Він пообіцяв не зволікати з міжнародними питаннями.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримає ще партію Leopard 2A4. Мадрид відремонтував техніку, яка десяток років зберігалася на складах Міноборони країни.

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