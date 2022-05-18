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Україна сама повинна вирішувати, як завершити війну - Держдеп США

18 травня 2022, 07:04

Завдання США - "підтримувати українських партнерів усіма належними способами", які посилили б позиції України за столом переговорів, заявив Нед Прайс.

Нед Прайс
Нед Прайс зазначив, що США прагнуть бачити припинення насильства і кровопролиття / Reuters

Україна сама повинна визначати, як завершити війну, яку проти неї розв'язала Росія. При цьому США роблять все, щоб українці успішно реалізували свої цілі. Про це заявив спікер Держдепу США Нед Прайс.

"Наші українські партнери повинні визначити, як вони хочуть завершити цей конфлікт", - цитує Прайса Укрінформ.

При цьому він додав, що США прагнуть бачити припинення насильства і кровопролиття, що тривають вже 83 дні.

За словами представника Держдепу, завдання США - "підтримувати українських партнерів усіма належними способами", які посилили б позиції України за столом переговорів, щоби вона успішно реалізувала свої цілі.

"Звичайно, зараз ми діємо за двома напрямками. По-перше, підтримуємо і зміцнюємо позиції наших партнерів у Києві. По-друге, одночасно вживаємо заходів з метою створення витрат, про які ми попереджали Кремль з кінця минулого року. Діючи таким чином, ми сподіваємося створити умови, за яких можуть вестися сумлінний діалог, дипломатичний процес", - заявив він.

Водночас зараз про переговори на високому рівні говорити не можна, оскільки Росія не демонструє бажання змінити свої позиції.

Прайс також заявив, що не виключає можливості переговорів між главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном у разі, якби він призвів до зниження рівня насильства в Україні.

Як повідомляв Главред, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив, що механізм ленд-лізу, за яким США можуть надати Україні більше озброєння для захисту від Росії, може запрацювати на повну через тиждень або два тижні. Скільки зброї отримає наша держава в рамках такого механізму, залежатиме від здатності економіки Сполучених Штатів і від наявності потрібного Україні озброєння.

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