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"Переможцю дістається все": після війни Україна може стати членом НАТО без ПДЧ - Арестович

17 травня 2022, 10:54

Фінляндія та Швеція створили прецедент прискореної процедури щодо вступу в НАТО. А розмови про Україну і НАТО вже починають відновлюватися вустами США.

НАТО, Арестович
Дискусія про швидкий вступ України до НАТО може відновитися після перемоги у війні, сказав Арестович / Фото УНІАН

Після перемоги України у війні з Росією дискусія про вступ нашої держави до НАТО може відновитися. Можливо, Україні не знадобиться План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ ) для того, щоби стати членом Альянсу.

Таку думку озвучив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live увечері 16 травня.

За словами Арестовича, Фінляндія та Швеція створили прецедент прискореної процедури щодо вступу до Північноатлантичного альянсу. А розмови про Україну і НАТО вже починають відновлюватися вустами США. При цьому вирішальною в цьому питанні буде військова перемога української армії над російською.

"Перше - американці дають зрозуміти всьому блоку, що вони позитивно ставляться до цього і пропонують починати всередині дискусію. Друге: ПДЧ - це не важливо, є прискорена процедура, за якою Фінляндія та Швеція будуть вступати. Третє - оскільки справа йде до військової перемоги України і, відповідно, до військової поразки Кремля, то ніхто не питатиме в країни, яка програла, вступати чи не вступати. Переможцю дістається все", – сказав радник глави ОП.

Як повідомляв Главред, посол США в Україні Христина Квін заявила на зустрічі з українськими журналістами, що в Сполучених Штатах вважають, що Україна може вступити в НАТО, якщо буде прагнути приєднатися до Альянсу. Отримання та виконання Плану дій щодо членства не є обов'язковою умовою для вступу в НАТО. Єдина вимога - відповідність більшої частини вимог до держави, яка претендує на приєднання до Альянсу.

"ПДЧ ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а значить, Україна також може вступити в Альянс без ПДЧ. Однак я не називала б це скороченою процедурою. ПДЧ - це механізм, що дозволяє державі досягти вимог. І якщо якась держава вже відповідає всім вимогам, ПДЧ стає непотрібним", - сказала посол.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

15 травня влада Фінляндії офіційно ухвалила рішення подати заявку на вступ до НАТО.

Соціал-демократична партія Швеції також підтримала вступ країни до НАТО, але політична сила виступила проти розміщення на шведській території ядерної зброї.

Генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу буде швидким і гладким. Він додав, що країну "тепло зустрінуть у своїх лавах". Такий крок може зміцнити не лише Фінляндію, а й західний військовий альянс.

Перший заступник голови Росії при ООН Дмитро Полянський пригрозив Фінляндії та Швеції. Він зазначив, що ці країни можуть стати цілями для військових РФ, якщо вони будуть намагатися вступити в НАТО.

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