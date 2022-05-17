Якщо Путін не забере війська з України, санкції доб'ють економіку Росії - США

Чи знімуть з Путіна санкції, залежить тільки від його поведінки - Квін / Колаж УНІАН, Reuters

Санкції Заходу чинять серйозний тиск на Росію, проте наразі вони не змусили Володимира Путіна відмовитися від війни проти України. Згодом обмеження змусять його припинити військову агресію і забрати свої війська з території української держави. Якщо цього не станеться, санкції доб'ють російську економіку. Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

У інтерв'ю 24 каналу вона розповіла про те, що санкції серйозно впливають на Москву, але поки що не змусили Путіна відмовитися від війни. Якщо і надалі він не припинить військові дії, на економіку Росії очікує крах.

читайте такожГаньба Путіна та поразка в Україні: на Заході різко рознесли главу РФ і поставили умову щодо санкційЗа її словами, планів щодо зняття санкцій з Росії немає. Розгляду питання не буде, допоки російські війська не вийдуть з території України. Наразі можна говорити тільки про впровадження нових санкцій щодо РФ

"Стосовно зняття санкцій – нема мови, що якісь обмеження можуть бути зняті з Росії, і лише від поведінки Путіна залежить, чи знімуть з нього санкції. І цього не буде, якщо російські війська продовжать залишатися в Україні. Цього не буде, якщо агресія продовжиться", - сказала Квін.

Дипломатка Христина Квін підкреслила, що Сполучені Штати проводять роботу з Євросоюзом та іншими країнами, тому проти санкції Росії досягли світового масштабу. США ставлять перед собою завдання глобальних обмежень щодо країни-агресора.

Санкції проти Росії

Великобританія розширила санкції щодо оточення президента РФ Володимира Путіна. У списку опинилися колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають "дружиною Путіна" і його колишня жінка Людмила. У списку санкцій опинилася низка людей, яких вважають родичами російського глави держави.

Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії, який повинен включати ембарго на нафту, відключення найбільшої російської фінустанови Сбербанк від SWIFT, а також обмеження щодо Аліни Кабаєвої і патріарха РПЦ Кирила. Документ досі обговорюється, оскільки Угорщина блокує нафтове ембарго.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що для завершення війни РФ проти України Москва повинна вивести свої війська з українських територій. Санкції щодо Росії можуть бути зняті тільки у разі виведення військ РФ з території України.

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