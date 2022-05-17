Женуть росіян на схід і північ: у США похвалили ЗСУ за успіхи у контрнаступі

УСША похвалили ЗСУ за успіхи у контрнаступі/ На фото: американська гаубиця М777, defense.gov

Українські військові уже успішно переходять у контрнаступ і повернули на Донбасі кілька міст, які раніше захопили російські окупанти.

Нового імпульсу Збройним силам України для відсічі ворогу надало озброєння, яке дали Україні для захисту від РФ Сполучені Штати та інші держави. Про це розповів високопосадовець Пентагону під час брифінгу.

"Ви вже бачите, як українці можуть переходити до контрнаступу. На Донбасі вони повернули кілька міст, які росіяни захопили раніше. І у Харкові це чудовий приклад того, що вони роблять більше, ніж просто захищають місто", – сказав високопосадовець американського Міноборони.

При цьому він відзначив особливу роль в успішному контрнаступі саме американських гаубиць М777, які передали нашій державі США.

"Тепер вони витісняють росіян на схід і північ, і ми вважаємо, що на це особливо впливають гаубиці, особливо у Харкові", – заявив чиновник.

Та, за його словами, не лише гаубиці повпливали на успішний контрнаступ, а й інше озброєння, яке надають держави-партнери.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що станом на цей час 74 з 90 згаданих гаубиць від США уже задіяні у протистоянні ворогу. Такі гаубиці дозволяють вести дальній вогонь із закритих позицій.

США надали Україні потужні гаубиці М777

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати надають Україні для захисту від РФ 155-мм гаубиці M777 американського виробництва.

Це польова буксирувана гаубиця, яка виготовляється компанією BAE Systems. Вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу і може транспортуватися на зовнішній підвісці гелікоптера.

Нагадаємо, Збройні сили України почали отримувати німецьку зброю для боротьби з російською агресією. Німеччина озброїла ЗСУ потужними протитанковими гранатометами та мінами.

Раніше стало відомо, з яких регіонів РФ найбільше бійців загинули в Україні. Путін боїться бунтів, які можуть виникнути у великих містах РФ через втрати військових на війні в Україні, тому відправляє воювати більше бійців з так званих депресивних регіонів, а Москву і Санкт-Петербург "береже".

Читайте також: