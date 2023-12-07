Україна попросила у США нові види зброї: у Reuters дізналися деталі

У списку української сторони є кілька сюрпризів, зокрема дорогі види озброєнь.

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Україна просить у США Black Hawk, F-18 та іншу зброю / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОП

Україна попросила у США нові види озброєння, зокрема сучасні системи протиповітряної оборони, винищувачі F-18 Hornet, безпілотники, вертольоти Apache і Black Hawk. Про це пише Reuters з посиланням на документи, з якими ознайомилися журналісти.

Зазначається, що чиновники Міністерства оборони України представили "перелік озброєнь для задоволення потреб сил оборони України" під час закритого засідання конференції у Вашингтоні в середу, 6 грудня, на якій були присутні урядовці та керівники оборонної промисловості.

Список включає зброю, яка вже є в України. Наприклад танки Abrams і 155-міліметрова артилерія. Також Україна просить винищувачі F-16, безпілотники і ракети великої дальності ATACMS.

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"Але в списку є кілька сюрпризів, зокрема, дорогі товари, такі як транспортні літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing і С-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin", - пише видання.

У список потрапили ударні гелікоптери Apache компанії Boeing, а також гелікоптер Black Hawk, виготовлений підрозділом Sikorsky компанії Lockheed Martin.

Україна також потребує винищувачів F-18 Hornet, трьох типів безпілотників General Atomics, включаючи MQ-9b Sky Guardian і систему протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) виробництва Lockheed.

Як повідомляв Главред, США і Україна підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними, які працюватимуть для задоволення нагальних оперативних потреб Збройних сил України. Виробництво торкнеться сфери систем протиповітряної оборони, ремонтно-технічного забезпечення та виробництва критичних боєприпасів.

Військова допомога Україні від США

Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги в розмірі 106 млрд доларів, зокрема 61 млрд доларів з яких призначалися на допомогу Україні.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал процедурного голосування в Сенаті США про допомогу Україні, назвав це "політичним шантажем".

Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі повідомив, що, якщо Росія нападе на одну з країн НАТО, американські війська братимуть активну участь у боях. Такий сценарій стає більш імовірним, особливо, якщо Україна втратить підтримку з боку США.

Тим часом посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що допомога Києву буде схвалена до Різдва. За її словами, повторне голосування за законопроект може відбутися найближчим часом.

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