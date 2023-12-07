УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україна попросила у США нові види зброї: у Reuters дізналися деталі

Анна Ярославська
7 грудня 2023, 11:50
У списку української сторони є кілька сюрпризів, зокрема дорогі види озброєнь.
Black Hawk, F-18
Україна просить у США Black Hawk, F-18 та іншу зброю / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОП

Україна попросила у США нові види озброєння, зокрема сучасні системи протиповітряної оборони, винищувачі F-18 Hornet, безпілотники, вертольоти Apache і Black Hawk. Про це пише Reuters з посиланням на документи, з якими ознайомилися журналісти.

Зазначається, що чиновники Міністерства оборони України представили "перелік озброєнь для задоволення потреб сил оборони України" під час закритого засідання конференції у Вашингтоні в середу, 6 грудня, на якій були присутні урядовці та керівники оборонної промисловості.

Список включає зброю, яка вже є в України. Наприклад танки Abrams і 155-міліметрова артилерія. Також Україна просить винищувачі F-16, безпілотники і ракети великої дальності ATACMS.

відео дня

"Але в списку є кілька сюрпризів, зокрема, дорогі товари, такі як транспортні літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing і С-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin", - пише видання.

У список потрапили ударні гелікоптери Apache компанії Boeing, а також гелікоптер Black Hawk, виготовлений підрозділом Sikorsky компанії Lockheed Martin.

Україна також потребує винищувачів F-18 Hornet, трьох типів безпілотників General Atomics, включаючи MQ-9b Sky Guardian і систему протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) виробництва Lockheed.

Як повідомляв Главред, США і Україна підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними, які працюватимуть для задоволення нагальних оперативних потреб Збройних сил України. Виробництво торкнеться сфери систем протиповітряної оборони, ремонтно-технічного забезпечення та виробництва критичних боєприпасів.

Військова допомога Україні від США

Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги в розмірі 106 млрд доларів, зокрема 61 млрд доларів з яких призначалися на допомогу Україні.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал процедурного голосування в Сенаті США про допомогу Україні, назвав це "політичним шантажем".

Координатор Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі повідомив, що, якщо Росія нападе на одну з країн НАТО, американські війська братимуть активну участь у боях. Такий сценарій стає більш імовірним, особливо, якщо Україна втратить підтримку з боку США.

Тим часом посол України в США Оксана Маркарова сподівається, що допомога Києву буде схвалена до Різдва. За її словами, повторне голосування за законопроект може відбутися найближчим часом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини США військова допомога війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Попереду найважча частина зими": в ГУР оцінили, чим битиме РФ по Україні

"Попереду найважча частина зими": в ГУР оцінили, чим битиме РФ по Україні

10:51 Україна
Нові деталі вбивства Киви: в ГУР звернулись до інших зрадників

Нові деталі вбивства Киви: в ГУР звернулись до інших зрадників

10:26 Україна
В СБУ є реєстри зрадників: в Офісі президента прокоментували вбивство Іллі Киви

В СБУ є реєстри зрадників: в Офісі президента прокоментували вбивство Іллі Киви

09:36 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:11

Співак-воїн Віталій Козловський показав рідкісний кадр 20-річної давності

12:08

Дорофєєва розповіла, чи спілкується з Дантесом і що думає про витівки ПотапаВідео

12:05

Чоловік онкохворої Шеннен Доерті зрадив їй перед операцією з видалення пухлини

12:00

"Там жорсткі бої": у ЗСУ назвали шалені втрати росіян під Авдіївкою

11:52

10 тисяч снарядів на день: в ЗСУ розкрили деталі обстрілів з боку окупантів

Без допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - ГорбачБез допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - Горбач
11:50

Україна попросила у США нові види зброї: у Reuters дізналися деталі

11:13

Як отримати гроші від ООН: заявки приймають в ще одному регіоні

10:59

Пора запасатися насінням: для чого на городі сіють гірчицю

10:54

Скло блищатиме від чистоти: жінка розповіла, як відмити скло без розводів

Реклама
10:51

"Попереду найважча частина зими": в ГУР оцінили, чим битиме РФ по Україні

10:46

У РФ восьмикласниця влаштувала стрілянину в школі та наклала на себе руки

10:26

Нові деталі вбивства Киви: в ГУР звернулись до інших зрадників

10:25

Справа 5 хвилин: як самому вирахувати свою зайву вагу

10:22

800 людей аплодували батькові-офіцеру: український стендап-комік зворушив Мережу до сліз

10:08

"Готові поставити Україну на коліна": Байден натякнув на компроміс з республіканцями

09:43

Як будуть скакати ціни взимку: у Мінекономіці розповіли, чи доведеться розщедритися українцям

09:36

В СБУ є реєстри зрадників: в Офісі президента прокоментували вбивство Іллі Киви

09:06

Вночі РФ атакувала Одеську область: є "приліт", загинула людина

08:53

Гороскоп на завтра 8 грудня 2023: Раки втратять гроші, Діви - одягніться в зелений

08:44

Воюватимуть американці: в Білому домі назвали наслідки скасування допомоги Україні

Реклама
08:28

Посол пояснила, чому Сенат США провалив законопроект про військову допомогу Україні

08:14

Місячний календар 8 грудня 2023: пасивний день, який приносить нервові зриви

08:10

Чия смерть вразила і шокувала ПутінаПогляд

08:07

ЗСУ контратакували росіян на Авдіївському напрямку: в ISW розкрили деталі

07:42

США та Україна запустять спільне виробництво зброї для потреб ЗСУ

07:40

Запорука успіху в 2024 році: астролог розповів, що кожному знаку потрібно зробити до Нового рокуВідео

06:55

Потрібно знайти дружину фермера за 19 секунд: надзвичайно складна загадка

06:53

Сенат США не виніс на голосування питання про допомогу Україні: Байден назвав це "шантажем"

06:25

Чому не можна казати "лишній": як замінити слово, яке часто вживають помилково

06:10

Росія кинула в м'ясорубку нові підрозділи "Шторм V"Погляд

05:00

Не тягніть бабусині меблі у дім: мольфар сказав, які біди вони можуть принестиВідео

04:30

"Це ознака недорозвинутості": Тука пояснив, чому росіяни вірять ПутінуВідео

03:45

Як продовжити строк служби пральної машини: три хитрощі, про які ви не знали

03:34

Буде штиль: астролог назвав 4 знаки, які найлегше переживуть грудень 2023Відео

02:37

Пропагандисти РФ гучно зганьбилися: вкрали кадри знищення свого ж С-350

02:05

Герцогиня в чорному: Меган Маркл засвітилася в дорогущому луці "зайнятої матусі"

01:35

Експерт розповів, чи змушують Україну погодитися на заморозку війни

00:04

У США затягнеться на 2024 рік питання про виділення допомоги Україні - Горбач

06 грудня, середа
23:40

"Їх неможливо зупинити": РФ наближається до технологічного переламу - Берлінська

22:48

Зеленський та Орбан можуть зустрітися: Єрмак провів розмову з МЗС Угорщини

Реклама
22:30

Без ускладнень, але з гістологією: синові відомого шоумена зробили операцію

22:27

Путін підвищив у званні генерала РФ, який "допоміг" ЗСУ знищити своїх солдатів

22:06

"Піхота - це мобілізація": полковник відповів, чи потрібна мобілізація в Україні

22:01

Анджеліна Джолі поскаржилася на параліч

21:42

Путін провалив усі битви: Зеленський назвав одну-єдину ціль нового наступу РФ

21:41

Буря затягується: в Україні майже тиждень бушуватиме геомагнітний шторм

21:41

Концерт викликав землетрус: Тейлор Свіфт стала людиною року за версією Time

21:11

"Ситуація критична": офіцер прямо сказав, чи будуть ЗСУ виходити з Авдіївки

20:53

Використовуватимуть штучний інтелект та молодь: які атаки готує Росія

20:48

Треба знайти перстень серед сніжинок за 10 секунд: оптична ілюзія для найуважніших

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти