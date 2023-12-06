"Це безумство": Байден відреагував на можливу відмову США від підтримки України

Американський президент назвав "абсолютним божевіллям" те, що США можуть припинити надавати допомогу Україні, яка бореться проти країни-агресорки Росії.

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Байден відреагував на можливу відмову США від підтримки України/ колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада сил тероборони ЗСУ, соцмережа Х (колишній Twitter) The White House

Якщо США припинять надавати Україні допомогу, це буде абсолютною помилкою і безумством.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, повідомляє The New York Times. Він зазначив, що це суперечить інтересам США.

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"Відмова від підтримки України – це просто абсолютне божевілля", – заявив Байден.

Американський президент пообіцяв, що його адміністрація доб’ється виділення коштів для України.

У той же час міністр фінансів США Джанет Єллен зазначила, що ситуація з фінансуванням України дійсно є складною. За її словами "в України просто закінчуються гроші".

"Ми можемо вважати себе відповідальними за поразку України, якщо нам не вдасться надати Україні це фінансування", – наголосила Єллен.

Нагадаємо, основним джерелом розбіжностей у Конгресі, яке гальмує схвалення додаткового фінансового запиту Білого дому, стало питання захисту південного кордону США. Республіканці хочуть добитися посилення вимог до прибулих, щоб зупинити міграцію, а демократи схиляються до того, щоб переглянути систему міграції комплексно.

Допомога Україні від США

Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликає Конгрес терміново виділити допомогу Україні. Він наголосив, що Україна опиниться перед реальним ризиком програти війну, якщо США так і не проголосують за виділення нового пакету військової допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що лідер республіканців у Сенаті закликав голосувати проти виділення допомоги Києву. Мітч Макконнелл наполягає, що допомога повинна бути пов'язана з поліпшенням безпеки на південному кордоні.

Як стало відомо, демократи внесли у Сенат США новий законопроєкт. Законопроєкт передбачає надання понад $15 млрд на підтримку України, зокрема на потреби у сферах "військовий вишкіл, обмін розвідданими" та "посилення присутності в зоні відповідальності Європейського командування".

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