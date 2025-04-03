Україна не підпише запропонований США варіант угоди про надра: названо причину

Дональд Трамп запропонував нову угоду з Україною щодо надр, каже Владислав Іноземцев.

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З'явився прогноз результатів переговорів між Україною та США / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, УНІАН

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Україна не підпише запропоновану США угоду про надра, вважає Іноземцев

У підсумку може вийти результат, протилежний тому, що Трамп обіцяв

Доктор економічних наук, співзасновник Європейського центру аналізу та стратегій Владислав Іноземцев прокоментував перспективи підписання угоди про надра між Україною та США.

"Наприклад, ось зараз він (президент США Дональд Трамп, - ред.) запропонував нову угоду з Україною щодо надр. Ясна річ, що Україна її не підпише. Ну і що далі? Нічого. Ніхто радикально не змінить свого ставлення до України, Америка не перейде на російський бік через те, що Україна не підписала угоду", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт вважає, що схожа ситуація також складається і з санкціями США проти країни-агресора РФ.

"Та сама ситуація і з санкціями. Він (Трамп, ред.) не почне бомбити Росію, ні розганяти нафту до 100 доларів за барель. Хоча очевидно, що якщо такі санкції справді буде запроваджено, обсяги російської нафти на ринку скоротяться, що призведе до зростання цін. І замість виконання передвиборчої обіцянки про нафту по 40 доларів, Трамп отримує нафту по 100 - через обмеження російських поставок і погроз розбомбити Іран", - пояснив він.

Співрозмовник вважає, що в підсумку може вийти результат, протилежний тому, що Трамп сам обіцяв.

"Ось це якраз те, що у нього зараз і відбувається. Він говорив про неймовірний підйом, але ринки сиплються, ВВП у першому кварталі виявився поблизу нуля після доволі успішного зростання минулого року. Ніхто із союзників його не слухає. Гренландія не окупована, Канада - ворог. Загалом, виходить, що у нього все йде, якщо не зовсім навпаки, то дуже близько до того", - додав Іноземцев.

Угода України та США про надра - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українська делегація приїде до США цього тижня або на початку наступного, щоб обговорити запропоновану угоду про економічне співробітництво. Як заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Bloomberg, переговори стосуватимуться угоди про надра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США в угоді про корисні копалини вимагають повернення всієї допомоги. В Україні вже опрацьовують робочу версію і формують свою відповідну позицію.

Як повідомляв Главред, видання The Washington Post писало, що немає жодних шансів на те, щоб Україна підписала новий проєкт угоди про корисні копалини в тому варіанті, в якому його представили Сполучені Штати Америки.

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Хто такий Владислав Іноземцев Владислав Леонідович Іноземцев (рос. Владислав Леонидович Иноземцев; нар. 10 жовтня 1968, Нижній Новгород, РРФСР, СРСР) — російський економіст, соціолог і політичний діяч. Доктор економічних наук, повідомляє Вікіпедія. Автор понад 300 друкованих праць, опублікованих в Росії, Франції, Великій Британії та США, в тому числі 15 монографій (одна у співавторстві з Деніелом Беллом) чотири з яких перекладено англійською, французькою, японською та китайською мовами. Член наукової ради Російського ради з міжнародних справ (з 2011 до теперішнього часу), голова Вищої ради партії "Громадянська сила" (2012—2014). У березні 2010 підписав звернення російської опозиції "Путін повинен піти". У червні 2011 року виступив на з'їзді партії "Правое дело" і запропонував "поставити в центр передвиборчої кампанії теми, які ніхто більше не посміє підняти і які дозволять консолідувати цільову аудиторію". Прихильник євроінтеграції України навіть попри небажання ЄС швидко залучати Україну до своїх структури. Підтримує ідеї переведення суду найвищої інстанції з господарських справ в Україні до європейських судових інституцій, зокрема Суду справедливості ЄС, що має підвищити атрактивність України для світового капіталу. Також висуває ідеї більш тісного союзу Британії, України та Туреччини в Європі, країн поза межами ЄС.

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