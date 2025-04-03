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Угода про надра: у США розкрили несподіваний хід Києва на переговорах

Олексій Тесля
3 квітня 2025, 10:26
249
Угода про надра дуже важлива для мирного процесу, наголосив Скотт Бессент.
Скотт Бессент
Скотт Бессент прокоментував перебіг переговорів України та США / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Головне:

  • Українська делегація приїде до США для обговорення угоди про надра
  • Для підготовки угоди зі США Україна найняла юридичного радника

Українська делегація приїде до США цього тижня або на початку наступного, щоб обговорити запропоновану угоду про економічне співробітництво.

Як заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Bloomberg, переговори стосуватимуться угоди про надра.

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За його словами, українська сторона "найняла адвоката", а з боку Сполучених Штатів угода "готова".

"Ми вважаємо цю угоду дуже важливою для американського народу, для українського народу і для мирного процесу", - підкреслив Бессент.

Угода про надра: у США розкрили несподіваний хід Києва на переговорах
/ Главред

Угода України та США про надра - останні новини за темою

Раніше Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів. Зокрема, Трамп пригрозив, що в разі виходу у Зеленського будуть "великі проблеми".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США в угоді про корисні копалини вимагають повернення всієї допомоги. В Україні вже опрацьовують робочу версію і формують свою відповідну позицію.

Як повідомляв Главред, видання The Washington Post писало, що немає жодних шансів на те, щоб Україна підписала новий проєкт угоди про корисні копалини в тому варіанті, в якому його представили Сполучені Штати Америки.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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