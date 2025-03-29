Немає шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини у нинішньому вигляді – WP

Нинішній запропонований Штатами варіант угоди виглядає так, нібито "Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації"

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Немає шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини у нинішньому вигляді/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Офіс президента України

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Немає жодних шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини в нинішньому вигляді

Нинішній варіант угоди виглядає так, ніби Україна програла війну зі США і тепер платитиме репарації

Немає жодних шансів на те, щоб Україна підписала новий проєкт угоди про корисні копалини у тому варіанті, в якому його представили Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на українського чиновника. Чиновник надав коментар виданню на умовах анонімності.

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Інший український високопосадовець розповів виданню, що угода виглядає так, ніби "Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації".

Крім цього, The Washington Post із посиланням на українського чиновника повідомляє, що 55-сторінковий проєкт угоди, яка була опублікована у четвер у Financial Times, є справжнім. Співрозмовник видання зазначив, що у документі не говориться ні про які гарантії безпеки, а вся допомога, яку США раніше надали Україні у зв’язку з війною, розглядається як борг, який потрібно повернути з прибутками від угоди.

При цьому в угоді передбачається, що Сполучені Штати матимуть "право першої пропозиції" на всі інвестиції, які пов’язані з енергетикою і корисними копалинами. Фактично таким чином США матимуть контроль над цими секторами.

За словами високопоставленого чиновника, такий проєкт угоди серйозно непокоїть Україну, адже усі минулі гранти США він перекласифікує як позики, які буде потрібно повернути.

Така пропозиція може бути лише початковою, проте вона є "жахливою для України", – зазначив чиновник.

"Немає жодних шансів, що він буде підписаний у такому варіанті. У чому сенс? Вони можуть погодитися на будь-що, враховуючи, що не зможуть реалізувати нічого значущого. Або вони діють зухвало, або ж навмисно починають із максимально жорсткої позиції, щоб потім піти на мінімальні поступки", – наголосив чиновник у коментарі виданню.

Угода України і США про корисні копалини – останні новини

Як повідомляв Главред, раніше у WSJ повідомили, що угода між Україною та США про корисні копалини має один великий недолік. Рідкісноземельні ресурси буде важко видобувати, якщо війна в Україні не завершиться.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримала багато договорів про корисні копалини – Зеленський розкрив важливі деталі. Президент України акцентував на тому, що США постійно змінюють умови угоди.

Нагадаємо, США в угоді про корисні копалини вимагають повернення усієї допомоги. В Україні вже опрацьовують робочу версію і формують свою позицію у відповідь.

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Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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