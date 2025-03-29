Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Немає шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини у нинішньому вигляді – WP

Альона Вороніна
29 березня 2025, 10:19
119
Нинішній запропонований Штатами варіант угоди виглядає так, нібито "Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації"
Полезные ископаемые, Владимир Зеленский
Немає шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини у нинішньому вигляді/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Офіс президента України

Коротко:

  • Немає жодних шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини в нинішньому вигляді
  • Нинішній варіант угоди виглядає так, ніби Україна програла війну зі США і тепер платитиме репарації

Немає жодних шансів на те, щоб Україна підписала новий проєкт угоди про корисні копалини у тому варіанті, в якому його представили Сполучені Штати Америки.

Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на українського чиновника. Чиновник надав коментар виданню на умовах анонімності.

відео дня

Інший український високопосадовець розповів виданню, що угода виглядає так, ніби "Україна була у війні зі США, програла, була захоплена і тепер має платити довічні репарації".

Крім цього, The Washington Post із посиланням на українського чиновника повідомляє, що 55-сторінковий проєкт угоди, яка була опублікована у четвер у Financial Times, є справжнім. Співрозмовник видання зазначив, що у документі не говориться ні про які гарантії безпеки, а вся допомога, яку США раніше надали Україні у зв’язку з війною, розглядається як борг, який потрібно повернути з прибутками від угоди.

При цьому в угоді передбачається, що Сполучені Штати матимуть "право першої пропозиції" на всі інвестиції, які пов’язані з енергетикою і корисними копалинами. Фактично таким чином США матимуть контроль над цими секторами.

За словами високопоставленого чиновника, такий проєкт угоди серйозно непокоїть Україну, адже усі минулі гранти США він перекласифікує як позики, які буде потрібно повернути.

Така пропозиція може бути лише початковою, проте вона є "жахливою для України", – зазначив чиновник.

"Немає жодних шансів, що він буде підписаний у такому варіанті. У чому сенс? Вони можуть погодитися на будь-що, враховуючи, що не зможуть реалізувати нічого значущого. Або вони діють зухвало, або ж навмисно починають із максимально жорсткої позиції, щоб потім піти на мінімальні поступки", – наголосив чиновник у коментарі виданню.

Угода України і США про корисні копалини – останні новини

Як повідомляв Главред, раніше у WSJ повідомили, що угода між Україною та США про корисні копалини має один великий недолік. Рідкісноземельні ресурси буде важко видобувати, якщо війна в Україні не завершиться.

Також раніше повідомлялося, що Україна отримала багато договорів про корисні копалини – Зеленський розкрив важливі деталі. Президент України акцентував на тому, що США постійно змінюють умови угоди.

Нагадаємо, США в угоді про корисні копалини вимагають повернення усієї допомоги. В Україні вже опрацьовують робочу версію і формують свою позицію у відповідь.

Читайте також:

Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США новини України Угода про корисні копалини
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Якою буде погода в Україні у квітні 2025: температура різко зросте, литимуть дощі

Якою буде погода в Україні у квітні 2025: температура різко зросте, литимуть дощі

11:23Синоптик
Нові правила відстрочки: які категорії громадян зможуть уникнути мобілізації

Нові правила відстрочки: які категорії громадян зможуть уникнути мобілізації

10:33Україна
Немає шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини у нинішньому вигляді – WP

Немає шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини у нинішньому вигляді – WP

10:19Політика
Реклама

Популярне

Більше
Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди

Температура повітря впаде до 0 градусів: у яких областях влупить різке похолодання

Температура повітря впаде до 0 градусів: у яких областях влупить різке похолодання

Похолодання накриє Україну: коли різко впаде температура повітря

Похолодання накриє Україну: коли різко впаде температура повітря

Українцям порадили перевірити банківські картки: у чому причина

Українцям порадили перевірити банківські картки: у чому причина

Такого не було останні 100 років: найпотужніший день 29 березня, який принесе успіх усім

Такого не було останні 100 років: найпотужніший день 29 березня, який принесе успіх усім

Останні новини

11:23

Якою буде погода в Україні у квітні 2025: температура різко зросте, литимуть дощі

11:17

"Ковбасити" буде конкретно: на вихідні по Землі вдарить потужна сонячна буря

10:50

Гороскоп на квітень 2025 для Дів: гармонія, звільнення та популярністьВідео

10:33

Нові правила відстрочки: які категорії громадян зможуть уникнути мобілізації

10:19

Немає шансів, щоб Україна підписала угоду про копалини у нинішньому вигляді – WP

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погодиНасувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди
10:10

Коштує більше, ніж машина: Мадонна показала обновку для зубівВідео

10:00

Ціни на продукти знову ростуть: як зміниться їхня вартість до Великодня

09:21

Гороскоп на квітень 2025 для Левів: хороші новини, гроші та коханняВідео

09:19

Гузєєва жорстко принизила головних російських пропагандистів

Реклама
09:11

ЗСУ ліквідували майора Росгвардії, якому Путін особисто вручав "Золоту зірку"

09:04

ЗСУ круто просунулися вглиб Бєлгородської області: нові деталі від ISW

08:50

Чому в деяких авто є четверта педаль: загадка для багатьох водіїв

08:10

Трамп почав підозрювати Путіна?Погляд

07:43

Путін маніпулює і змінює причини війни: в ISW пояснили тактику диктатора в переговорах

07:10

Де 3 відмінності між двома жінками з книгою: тільки "геній головоломок" їх помітить

06:10

Путін випадково видав свої плани щодо війни в УкраїніПогляд

05:51

"Трамп психуватиме": чим господар Кремля здивує президента СШАВідео

05:04

Велика загадка вчених: навіщо у Єгипті будували піраміди

04:47

Гороскоп на завтра 30 березня: Левам - великий прибуток, Скорпіонам - сюрприз

04:35

Які 5 жіночих імен можна скорочувати як Леся: вчителька ошелешила відповіддюВідео

Реклама
03:30

Полуницю втомитеся збирати: чим підживити ягоду для рекордного врожаю

02:30

Операція в Бєлгородській області: експерт розкрив головну мету ЗСУВідео

01:07

Все палає, люди в епіцентрі вибуху: РФ влупила по готельно-розважальному комплексі у ДніпріФотоВідео

01:00

Тепер гроші отримувати значно легше: Кабмін спростив процедуру для пенсіонерів

00:13

Перемир'я в Україні настане до Великодня: британський офіцер назвав передумови

28 березня, п'ятниця
23:23

"Центр для терору": обласний центр України під загрозою масованих ударів РФВідео

23:20

Чи ризикне Путін застосувати "ядерку" проти України: Золотарьов оцінив загрозу

22:48

"Жахлива травма": що зараз відбувається з Марією Ковальчук в ОАЕ

22:27

Долар божеволіє : курс "округлиться" в гірший бік

22:27

РФ б'є по Україні іранськими дронами: Трамп зробив заяву

21:53

Летіло близько 20 Шахедів: Дніпро під масованою атакою, у місті пожежіФотоВідео

21:51

Нахабний і хамуватий син російського фігуриста зганьбив власного батька

21:37

Не примха, а необхідність: чому на фото для паспорта заборонено посміхатися

21:17

"Путін – злочинець": Зеленський оцінив можливість переговорів із господарем Кремля

21:05

Єфросиніна стала блондинкою і повигиналась у мереживі біля дверей

20:41

Не повірите своїм очам: для чого хитрі господині розкладають картон на городі

20:36

"Суїцидальні наміри": українська акторка пройшла лікування в психлікарні

20:24

Чому фури їдуть одна за одною, заважаючи їх обганяти: несподівана причина

20:18

Євген Кошовий з'явився на прем'єрі зі старшою донькою Варварою

20:15

Ракетна програма Києва та виробництво нових БПЛА: гучна заява ЗеленськогоВідео

Реклама
20:03

Уперше в історії: командир ЗСУ отримав унікальну нагороду від Зеленського

19:56

Надважливе рішення про розвіддані та військові ліцензії: Зеленський здивував подробицями

19:47

Україна не визнає військову допомогу США боргом - Зеленський

19:17

Операція в Бєлгородській області: генерал ЗСУ розкрив головну мету

19:08

Температура повітря впаде до 0 градусів: у яких областях влупить різке похолодання

19:07

Ворог намагається прорватися до траси на Покровськ: ЗСУ повідомили про небезпеку

19:06

Як змусити курей нестися: найкращі поради і народні методи

19:00

Ядерний удар по Україні: коли і по чому Путін може застосувати ядеркуПогляд

18:58

Списав, але не видав: банкомати ПриватБанку "з'їдають" гроші українців

18:30

Трамп у рожевих окулярах: Коваленко пояснив, яким може бути перемир'я з РФ

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти