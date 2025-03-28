США в угоді про корисні копалини вимагають повернення усієї допомоги - ЗМІ

В Україні вже опрацьовують робочу версію і формують свою позицію у відповідь.

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Чим довше Київ відкладатиме виплати, тим більше коштів доведеться компенсувати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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США вимагають від України відшкодування усієї допомоги з 2022 року

Україна отримала від США проєкт угоди щодо корисних копалин

Новий проєкт угоди про корисні копалини передбачає, що Україна буде зобов'язана компенсувати США вартість усієї допомоги – бюджетної, військової, гуманітарної, тощо.

Про це пише видання Європейська правда, яке ознайомлене з текстом угоди. Зазначається, що так званий "борг" Україні доведеться повертати за допомогу, яку Штати надавали з початку повномасштабного вторгнення.

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У незалежному Інституті Кіля, який відслідковує надану Україні іноземними партнерами допомогу, оцінили допомогу США у 123 мільярди доларів.

"Більшу частину цієї суми складає військова підтримка, що передбачала оновлення запасів Пентагону (із замовленням нового озброєння американських виробників), передачу надлишкової зброї або ж замовлення нової зброї для ЗСУ, тобто коли кошти лишалися в американській економіці. Утім, угода не виокремлює різні типи такої "заборгованості", - йдеться у статті.

Україна зобов'язана буде конвертувати доходи Фонду в долари і перераховувати їх на рахунки США за запитом без комісій. 50% вартості всіх нових ліцензій і рентних платежів за розробку надр України та 50% доходів від інфраструктурних об'єктів стануть джерелами доходу Фонду.

При цьому, якщо Україна не вноситиме платежі вчасно, США встановлять щорічне збільшення "боргу" на 4%. Тобто відкладання виплат означатиме збільшення суми компенсації Штатам.

Водночас міністерка економіки Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній раді підтвердила, що українська сторона вже отримала від США новий варіант угоди та формує позицію щодо робочої версії документа.

"Опрацьовуємо. Це робоча версія, яка по суті відображає позицію юридичних американських радників. Ми формуємо свою позицію", - сказала вона.

Свириденко наголосила, що у випадку необхідності відбудуться консультації з Верховною радою щодо угоди, бо будь-які публічні дискусії наразі тільки шкодять перемовинам і заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами.

"Як тільки буде досягнутий консенсус, ми обов'язково вийдемо з публічною позицією до депутатів Верховної ради", - додала міністерка.

Угода про корисні копалини - останні новини

Нагадаємо, ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що він готовий постачати більше зброї Україні в обмін на те, що Україна надасть йому доступ до рідкісноземельних металів. Проте – без завершення війни в Україні реалізувати цю угоду на практиці буде складно.

Напередодні, як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала багато договорів про корисні копалини. США постійно змінюють умови.

Раніше керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко попередив, що угода про корисні копалини не дасть Україні жодних гарантій безпеки - цей документ не може їх давати за визначенням.

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Хто така Юлія Свириденко? Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

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