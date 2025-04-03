Україна може стати новим лідером НАТО: з'явився несподіваний прогноз

Саме Україна показала, що Росію можна бити на полі бою, нагадав Тарас Загородній.

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Україна може стати новим лідером НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int

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5 статтю статуту НАТО виконує Україна

Україна показала, що Росію можна бити на полі бою

Політичний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, наскільки сильним і ефективним буде НАТО без лідерства в ньому США.

"А лідерство буде за Україною. Адже сьогодні фактично 5 статтю статуту НАТО виконує Україна. Саме Україна показала, що Росію можна бити, що не такий страшний чорт, як його малювали", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що якщо не буде лідерства США, то якась сила повинна буде стати заміною.

"Ось не приїжджають Штати на зустрічі у форматі Рамштайн, і що? Приїхали британці і замінили американців. Можливо, так і буде. І, можливо, так легше будуть вирішуватися багато питань", - додав Загородній.

/ Главред

Дивіться відео - інтерв'ю Тараса Загороднього:

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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