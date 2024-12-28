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РФ відпрацювала напад на країни НАТО: в Альянсі вірять у реальність загрози - ЗМІ

Руслана Заклінська
28 грудня 2024, 23:55оновлено 29 грудня, 00:44
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Росія може використовувати гібридний наступ, залучаючи військових КНДР та бойовиків з Хезболли, розповіли в РНБО України.
РФ відпрацювала напад на країни НАТО: в Альянсі вірять у реальність загрози - ЗМІ
Росія не відмовилась від плану нападу на НАТО / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Росія відпрацювала план нападу на Фінляндію, Норвегію та країни Балтії
  • РФ, ймовірно, прагнутиме вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року
  • Напад РФ на НАТО буде гібридним

Росія відпрацювала план нападу на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО. Йдеться про одночану атаку кількох підрозділів російської армії. Про це пише фінське видання Iltalehti Journal з посиланням на джерела в Альянсі.

За інформацією джерел у НАТО, Росія відпрацювала атаку на Фінляндію, Норвегію та Балтійські країни. У випадку нападу, до операції можуть залучити десятки тисяч російських солдатів.

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Напад мав би бути здійснений на узбережжя Норвегії з напрямку Мурманська через море, сушу та повітря силами 14-го армійського корпусу, а також передбачав десант у фінську Лапландію та атаки ракетними військами, дислокованими на Кольському півострові. Крім цього, у Лапландії війська РФ можуть спробувати швидко захопити аеропорт Івало.

Основною метою такого нападу було б створення буферної зони на півночі, в Лапландії та Фінмарку в Норвегії. Такі дії допомогли б Росії перенести бойові дії на територію країн НАТО та зв’язати їхні сили.

Росія також могла б атакувати південне узбережжя Фінляндії і південно-східну частину країни ракетними силами, щоб захопити північне узбережжя Фінської затоки. Це ускладнило б підтримку оборони Естонії з боку Фінляндії. Згідно з оцінками, Росія прагне до кордонів Туркуського договору 1743 року.

"Роздуми Росії щодо безпеки демонструють прагнення до стратегічної глибини та зусилля створити єдину буферну зону в Європі, від Арктичного регіону через Балтійське та Чорне моря до Середземного моря", - зазначили у виданні.

Крім того, Росія може спробувати прорватися в Естонію та Латвію масованим наступом із танками, артилерією та ракетами. Російська 6-та армія може спробувати захопити столиці цих країн.

На Литву Росія планує напасти через Білорусь, щоб забезпечити наземне сполучення з Калінінградом, захопивши Сувалкський коридор. Успіх РФ міг би поставити сили НАТО в Балтії під серйозну загрозу. Водночас російські ракетні війська з Калінінграда та Балтійський флот можуть атакувати шведський острів Готланд, щоб перешкодити розгортанню сил НАТО в цьому регіоні.

РФ не відмовилася він нападу на НАТО

Російські плани щодо нападу на країни Балтії та Фінляндію були відпрацьовані під час навчань "Захід-2017". За даними джерел у НАТО, Росія досі не відмовилася від цього плану і прагне реалізувати його після завершення війни в Україні.

"Знання про існування російського плану нападу та його масштаби робить логічним те, чому країни НАТО організували навчання десятків тисяч солдатів і сотень одиниць бронетехніки на узбережжі Норвегії та у високогір'ях Фінляндії та Норвегії", - зауважили у матеріалі.

Незважаючи на численні втрати та труднощі, російське військове командування готове йти на значні ризики і втрати, що робить загрозу реальнішою. У НАТО є інформація, що російські війська можуть швидко створити наступальні сили чисельність до 600 тисяч солдатів на кордонах Фінляндії та Балтії.

РФ відпрацювала напад на країни НАТО: в Альянсі вірять у реальність загрози - ЗМІ
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Заява РНБО України

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що ключовим аспектом потенційного нападу РФ на країни НАТО є те, що він буде гібридним. За його словами, у ньому можуть бути задіяні не тільки російські військові, а й інших країн.

"НАТО важливо розуміти, що атака буде гібридною. Задіяні можуть бути як військові КНДР, так і бойовики з умовної Хезболла, підконтрольні Ірану, якщо Захід не зруйнує взаємини між РФ та іншими автократіями", - зазначив Коваленко.

Напад РФ на НАТО - прогнози

Як повідомляв Главред, Росія може здійснити напад на країни НАТО в найближчі роки і Альянсу потрібно готуватися до цієї загрози. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що хоча прямий напад Росії наразі малоймовірний, РФ може бути готовою до нападу на НАТО до 2029-2030 року.

Також глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль попередив, що Росія може здійснити обмежену військову операцію проти НАТО в найближчі роки. За його словами, це не буде масштабний напад, але він все одно є загрозою для Альянсу.

Крім цього, генерал-майор Крістіан Фройдинг додав, що Росія може відновити свій військовий потенціал до 2029 року, що збільшить ризик агресії проти НАТО. Він також зазначив, що сценарії, подібні до подій в Україні, можуть повторитися й в інших країнах.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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НАТО вторгнення Росії російське вторгнення Андрій Коваленко
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