'Прилетить таке, до чого не готові': чим для РФ обернеться війна з НАТО

Олександр Сотник вважає, що Захід перестав "грати" з РФ і готується до війни.

https://glavred.net/ukraine/priletit-takoe-k-chemu-ne-gotovy-chem-dlya-rf-obernetsya-voyna-s-nato-10624265.html Посилання скопійоване

Сотник оцінив, чим для РФ обернеться конфлікт з НАТО / Колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Головні тези:

Захід готується до конфлікту з РФ

Війна з НАТО обернеться для Росії сюрпризом

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"У Європі перестали грати з цією податливою коричневою субстанцією. Нарешті оченята розкрилися, і політики стали відкрито говорити про те, що є проблема - агресор, якого наразі стримує Україна, а якщо України не стане, як стримувального фактора, то цей сортир поллється в Європу", - сказав Сотник.

Журналіст нагадав, що німецький глава Міноборони Борис Пісторус прогнозує протистояння з РФ за п'ять-шість років, а генсек НАТО Марк Рютте - за чотири-п'ять.

"Бруно Каль, голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини, теж сказав, що через чотири-п'ять років. Усі говорять відкрито про це, а отже, усі готуються. А росіяни можуть скільки завгодно гархоритися і розповідати про свої "орешники", - зазначив Сотник.

Також журналіст "відкрив секрет": "Панове мохнорилі з російської печери не знають, із чим їм доведеться зіткнутися. Зараз з ними воює зброя ХХ століття, яку надають Україні. Зброю, з якою вони зіткнуться у війні з НАТО, вони навіть уявити собі не можуть. В України зараз лише кілька F-16, а в НАТО - F-22, F-35 тощо. Там озброєння зовсім іншого рівня".

"Усе, що я можу сказати "путіним" і "білоусовим", - готуйтеся, готуйтеся, все одно прилетить таке, до чого вони виявляться не готові", - додав Сотник.

Водночас ракету "Орешник" він назвав інформаційно-пропагандистською спецоперацією.

"Це задумано безпосередньо в Кремлі, адміністрації президента і міноборони. Адже Орешник - це ж ракета Рубіж розробки 80-х років, і нічого нового в цьому немає", - резюмував він.

​ РС-26 Рубіж основні характеристики​ / Інфографіка: Главред

Дивіться відео чату з Олександром Сотником, у якому він спрогнозував, що буде з війною в Україні:

Погрози Путіна вдарити "Орешником" по Україні

Як повідомляв Главред, 19 грудня на пресконференції, присвяченій підсумкам 2024 року, російський диктатор Володимир Путін виступив із пропозицією провести "технологічний експеримент", викликавши Захід на "високотехнологічну дуель". Господар Кремля заявив, що шансів збити ракету "Орешник" немає, оскільки її дальність сягає 5,5 тисячі км, а наявні системи ПРО в Румунії та Польщі не можуть її дістати.

У британській розвідці заявляли, що російська балістична ракета середньої дальності під кодовою назвою "Орешник" найімовірніше є варіантом балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що у військовому плані ракета "Орешник" є неефективною, адже ця ракета розрахована на ядерний заряд і має завдавати ударів по стратегічних цілях.

Інші новини:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред