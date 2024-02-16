Загроза нападу Росії на НАТО: у Байдена розкрили позицію Путіна

Захід зміцнює свої військові сили на східному фланзі НАТО, до риторики глави Кремля Володимира Путіна потрібно ставитися серйозно, вважає Джон Кірбі.

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США не бачать загрози нападу Росії на НАТО в короткостроковій перспективі - Білий дім / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, nato.int

США не бачать реальної загрози нападу агресора Росії на НАТО найближчим часом. Проте до риторики Володимира Путіна, який розглядає війну проти України як протистояння з усім Заходом, слід ставитися серйозно, і західний світ посилює свою військову присутність на східному фланзі Альянсу. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Як повідомляє Interia Wydarzenia, він розповів про те, що в найближчій перспективі загрози країнам НАТО з боку Росії Штати не фіксують.

"Наразі ми не бачимо такої загрози, що насувається (напад РФ на НАТО). Звичайно, Росія зосереджена, щоб не сказати замкнена в Україні. Ми не бачимо безпосередньої загрози для НАТО, для східного флангу, не бачимо на даний момент", - зазначив чиновник. відео дня

Також він акцентував увагу на тому, що до риторики Путіна слід ставитися серйозно, тому країни Альянсу посилюють свою присутність на східному фланзі.

"Він також недвозначно дає зрозуміти, що розглядає війну, яку він веде в Україні, як битву між Росією і Заходом, або що це США проти Росії, або навіть Росія проти НАТО. Ми маємо серйозно ставитися до його риторики, що ми й робимо. Саме тому ми послідовно зміцнюємо нашу присутність на східному фланзі НАТО", - додав Джон Кірбі та наголосив, що очільник Білого дому Джо Байден уже "спрямував у Європу додатково 25 тисяч військовослужбовців і не змінював цього рішення протягом двох років".

Загроза нападу Росії на НАТО

У НАТО вирішили провести найбільші за 40 років військові навчання на тлі риторики Росії про її можливу готовність воювати проти держав Північноатлантичного альянсу. Маневри мають тривати до кінця весни. Захід задіює 90 тисяч військових і десятки одиниць військової техніки.

Країни Балтії готуються відбити напад РФ - Латвія, Литва та Естонія зводять лінії оборони, які складаються з бункерів. На думку журналістів, оборонні рубежі мають допомогти стримати військову агресію, щоб виграти час і дочекатися допомоги від союзників щодо НАТО.

Данія отримала дані про загрозу нападу Росії на НАТО, розповів міністр оборони Троельс Лунд Поульсен. Згідно з його інформацією, військова агресія російських окупантів можлива протягом 3-5 років.

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