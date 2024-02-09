Країна НАТО отримала дані про загрозу нападу Росії: названо терміни

Агресор Росія випробовує на міцність 5-ту статтю Північноатлантичного альянсу і солідарність блоку, сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

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Данії потрібно бути готовою до дій у відповідь проти РФ - міністр оборони / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Росія може здійснити військову агресію проти НАТО протягом 3-5 років. Причому йдеться про дані, які були отримані у 2024 році. Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Як повідомляє Jyllands-Posten, він розповів про те, що є ймовірність нападу Росії в найближчі роки. Москва значно наростила свої можливості з виробництва зброї.

"Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує на міцність статтю 5 і солідарність НАТО. У НАТО не було такого припущення у 2023 році. Це нові дані, які стали відомі зараз", - сказав Лунд Поульсен і наголосив, що Данії потрібно бути готовою до дій у відповідь. відео дня

Загроза нападу Росії на НАТО

У НАТО почали найбільші за 40 років військові навчання. Маневри пройдуть у Європі, зокрема й біля кордонів Росії, і триватимуть до кінця весни. Будуть задіяні близько 90 тисяч військових із різних держав і десятки одиниць військової техніки.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Росія хоче представити навчання НАТО Steadfast Defender як провокацію. Зокрема, Кремль намагається представити західні маневри як, мовляв, підбурювання країн Балтії до війни з РФ.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що масштабного зіткнення Росії і НАТО не буде. Проте Путін ставить перед собою завдання втягнути Альянс у війну, щоб потім намагатися добитися вигідних для себе "перемовин".

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