НАТО не загрожує війна, адже після анексії Криму оборону посилили - Столтенберг

Країни НАТО не можуть сприймати мир як належне, потрібно продовжувати підтримку України, оскільки це інвестиція у власну безпеку, сказав генсек НАТО.

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НАТО укріпилося після незаконної анексії Криму / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Для будь-якого члена НАТО наразі немає військової загрози. Адже після анексії Криму Росією колективну оборону альянсу значно посилили. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у Брюсселі.

"Ми маємо найсильніше підкріплення колективної оборони за десятиліття... Але ми ніколи не можемо сприймати мир як належне", - зазначив генсек НАТО.

Столтенберг також зауважив, що існує постійний ризик гібридних атак, кібернетичних загроз та інших форм гібридної війни. Він наголосив, що військові співпрацюють з цивільними, щоб протидіяти таким загрозам.

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"Разом ми представляємо 50% світової економіки та 50% військової могутності світу. Тож поки ми стоїмо разом, захищаємо один одного, ми в безпеці, ми запобігаємо нападу. І ми гарантуємо, що ми відстоюємо наші цінності через міцний трансатлантичний зв’язок", - сказав генсек про єдність країн НАТО.

За його словами, у 2024 році країни-члени НАТО в Європі планують інвестувати в оборону 380 мільярдів доларів США. Він очікує, що 18 членів альянсу витрачатимуть 2% свого ВВП на оборону.

"З моменту прийняття інвестиційної обіцянки в 2014 році європейські союзники та Канада виділили понад 600 мільярдів доларів США на оборону, тому ми досягаємо реального прогресу. НАТО й надалі гарантуватиме, що в Москві не буде місця для прорахунків щодо нашої готовності та рішучості захищати всіх членів Альянсу", - запевнив Столтенберг.

Крім цього, генсек НАТО зауважив, що за останніх кілька місяців погоджено контракти на 10 мільярдів доларів щодо нарощування виробництва боєприпасів. Столтенберг додав, що нові оборонні плани НАТО наразі випробовуються за допомогою навчань Steadfast Defender. Ці навчання є набільшими за десятиліття, у яких беруть участь близько 90 000 військовослужбовців з усіх членів НАТО.

Генсек подякував Європейському Союзу за новий пакет допомоги Україні та висловив надію на підтримку Конгресу США, наголошуючи, що це не лише благодійність, а й інвестиція у власну безпеку. Він також підкреслив важливість підтримки України.

"З нашою допомогою відважні українці повернули собі половину захопленої Росією території, відкрили коридор у Чорному морі та завдають великих втрат російським силам...Ми продовжуємо допомагати Україні наближатися до стандартів НАТО у всьому - від закупівель до логістики. А союзники продовжують здійснювати великі поставки зброї, обладнання та боєприпасів", - додав він.

Підтримка Столтенбергом України

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Збройним силам України вдалося завдати значних втрат російському флоту у Чорному морі, витіснити його з західної частини моря та убезпечити "зерновий коридор". Він вважає це великим досягненням та перемогою для України.

Також Столтенберг закликав Палату представників США схвалити новий пакет допомоги для України на 60 мільярдів доларів. Він наголосив, що це інвестиції у безпеку, а не благодійність.

Крім цього, генсек НАТО попередив, що перемога Росії в Україні може відкрити двері для подальшої агресії в інших країнах. Він закликав Альянс готуватися до тривалої конфронтації з РФ та підтримувати Україну.

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