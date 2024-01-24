'Стане демонстрацією сили': НАТО розпочало найбільші за 40 років навчання

Навчання продемонструють здатність Альянсу швидко реагувати та розгортати війська для підтримки оборони Європи у випадку потенційної загрози.

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Північноатлантичний альянс почав масштабні військові навчання / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, shape.nato.int

У середу, 24 січня, НАТО розпочало великі військові навчання Steadfast Defender-24, які стали наймасштабнішими для Альянсу з 1988 року. Вони триватимуть до кінця весни. Про це повідомив Північноатлантичний альянс.

Навчання мають стратегічне значення для зміцнення обороноздатності Європи та демонстрації військової єдності Альянсу. Початок навчань відзначився виходом десантного корабля-дока USS Gunston Hall із Норфолку (штат Вірджинія, США). Він проведе серію операцій із транзиту через Атлантику. Канадський корабель "Шарлоттаун" також вирушить з Галіфакса (Нова Шотландія) до Європи наприкінці цього місяця.

"Альянс продемонструє свою здатність зміцнювати євроатлантичний простір шляхом трансатлантичного переміщення сил із Північної Америки. Steadfast Defender 2024 стане чіткою демонстрацією нашої єдності, сили та рішучості захищати один одного, наші цінності та заснований на правилах міжнародний порядок", - сказав верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі. відео дня

Навчання відбуватимуться в кількох місцях - від Північної Америки до східного флангу НАТО. Це перші великомасштабні навчання, на яких буде впроваджено нові плани оборони. Навчання триватимуть до 31 травня 2024 року.

У НАТО уточнюють, що навчання продемонструють здатність Альянсу швидко реагувати та розгортати війська для підтримки оборони Європи у випадку потенційної загрози, накшталт нападу Росії.

Навчання Steadfast Defender 2024

Як повідомляв Главред, НАТО запланувало провести великі військові навчання "Стійкий захисник". Ці навчання спрямовані на перевірку оповіщення та розгортання сухопутних сил в разі агресії Росії, що може викликати активацію статті 5 Договору НАТО. Маневри планується провести в Північній Норвегії, а також в Литві та Угорщині, з участю сил і техніки від країн-членів

Нагадаємо, НАТО розпочало навчання Steadfast Defender 2024, які триватимуть до кінця травня. Участь у них візьмуть 90 тисяч військовослужбовців та понад 50 кораблів, 80 літаків і понад 1100 бойових машин, пише Reuters.

Крім цього, Росія веде інформаційну операцію, намагаючись представити навчання НАТО Steadfast Defender 2024 як провокаційні та агресивні. Звіт Інституту вивчення війни вказує, що російське МЗС помилково розцінює ці навчання та заявило, що вони мають агресивний характер.

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