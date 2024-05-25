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Є два способи: Кулеба назвав, як Захід може запобігти ударам по Харкову

Олексій Тесля
25 травня 2024, 21:42
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У партнерів України є два варіанти, каже глава МЗС.
Кулеба, ATACMS
Дмитро Кулеба назвав спосіб протидії ударам РФ / Колаж: Главред, фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, скріншот YouTube

Російські окупанти не можуть захопити Харків, тому намагаються його знищити, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше Patriot та інших систем ППО для України", - написав він у соцмережі Х, коментуючи російський удар по Харкову в суботу.

Глава МЗС також зазначив, що другий спосіб - забезпечити Україну далекобійною зброєю, щоб російські літаки збивалися до того, як вони скинуть бомби.

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"Другий: Україна збиває російські військові літаки перед тим, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста і громади. Забезпечити Україні додаткову протиповітряну оборону і підтримати українські удари по військових об'єктах у Росії. Дійте зараз", - додав Кулеба.

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Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по будівельному гіпермаркету Харкова. У результаті є загиблі та поранені. Російські окупанти атакували цивільну торговельну інфраструктуру міста керованими авіаційними бомбами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський емоційно відреагував на удар по Харкову. Президент України Зеленський назвав ракетний удар РФ по гіпермаркету "проявом російського божевілля" і закликав партнерів надати більше ППО.

Як повідомлялося раніше, в момент повітряної тривоги співробітники і відвідувачі гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, куди РФ скинула авіабомби, не встигли евакуюватися.

Хто такий Дмитро Кулеба?

Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

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