Є двопартійна підтримка: в США закликали Пентагон дозволити Україні бити по РФ

Конгресмени зазначають, що до кінця 2024 року США підготують для України лише 12 пілотів винищувачів F-16 та вимагають від Пентагону збільшити їх кількість.

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Конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в Росії / Колаж Главред, фото: Офіс президента, СтратКом ЗСУ

Група американських конгресменів від обох партій Конгресу опублікувала відкрите звернення до очільника Пентагону Ллойда Остіна із закликом дозволити Україні завдавати ударів по території РФ та пришвидшити постачання зброї. Про це йдеться у повідомленні комітету з розвідки Палати представників США, передає "Голос Америки".

Крім того, американські законодавці виступили із пропозицією розширити тренування українських пілотів на літаках F-16.

Голова Комітету з розвідки Палати представників, конгресмен-республіканець Майк Тернер висловився про те, що Україна може завдавати ударів по стратегічних цілях на російській території "за певних обставин".

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"Українські посадовці висловили серйозну стурбованість, заявивши, що ситуація зараз гірша, ніж будь-коли. Сполучені Штати повинні дозволити Україні за певних обставин використовувати зброю, яка може вражати цілі в Росії, тренувати на F-16 більше українських пілотів та посилити українські системи ППО", – зазначив конгресмен Тернер.

Конгресмени вважають, що політика адміністрації Байдена ускладнює ефективну оборону українців і потребує змін.

"Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США, для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території. ... Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію", – йдеться в листі, який станом на 21-го травня підписали 13 конгресменів.

Вони закликають Пентагон також збільшити кількість українських військових, що проходять навчання на винищувачах F-16 в США відзначаючи важливість для України у наявності великої кількості підготовлених пілотів.

За даними ВПС США, до кінця 2024 року Сполучені Штати планують завершити тренування лише 12 українських пілотів.

"Вивчити 12 пілотів – цього просто недостатньо. Україна – у стані війни, і місця для України мають бути в пріоритеті, у порівнянні з іншими іноземними країнами", – зазначили в листі члени Комітету розвідки Палати представників США.

Вони нагадали про необхідність надання Україні додаткових систем ППО Patriot для захисту міст від російських ракетних ударів. Зазначається, що військова допомога США для України приходить запізно та у малих кількостях, що погіршує ситуацію на полі бою.

"Ми закликаємо вас співпрацювати з нами, щоб пришвидшити постачання ресурсів, поки наші друзі в Україні продовжують захищати свою територію від російського брутального нападу та агресії", – заявили конгресмени у зверненні до міністра оборони США.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Допомога США для України - удари по РФ західним озброєнням

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна не використовує надану Сполученими Штатами зброю для ударів по військових цілях на території РФ. Він наголосив, що США чітко повідомили Україні, що зброя постачається виключно для оборони її території.

Президент України Володимир Зеленський коментуючи відмову країн-союзників у дозволі для України завдавати удари по стратегічним цілях на території РФ із використанням західної зброї зазначив, що це створює значну перевагу для РФ у війні.

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна веде оборонну війну і має право використовувати зброю своїх партнерів для ударів по позиціях, звідки Росія проводить свої атаки.

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