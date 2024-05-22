'Мають дати відсіч': Джонсон підтримав удари по Росії американською зброєю

Спікер Палати представників США Джонсон наголосив, що Україні потрібно дозволити вести війну проти РФ так, як вона вважає за потрібне.

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Спікер Джонсон зробив несподівану заяву / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, СтратКом ЗСУ

США не повинні забороняти Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю, а спроби контролювати зусилля українців є не надто позитивною політикою. Про це повідомив спікер Палати представників США Майк Джонсон в коментарі "Голосу Америки".

Кореспондентка "Голосу Америки" Катерина Лісунова запитала у Майка Джонсона чи підтримав би він рішення дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території РФ, зважаючи на те, що Україна вже має американське озброєння, але обмежена в його використанні.

Крім того, вона нагадала, що колеги Джонсона з комітету з питань розвідки Палати представників опублікували заяву, в якій закликають адміністрацію президента Джо Байдена дозволити Україні використовувати американське озброєння для завдання ударів по військових цілях на території Росії.

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"Я думаю, нам потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне, вони повинні мати можливість дати відсіч", - сказав спікер.

Дивіться відео з коментарем Майка Джонсона щодо необхідності дозволити Україні бити по території РФ американською зброєю:

Фото: скріншот

Спікер Палати представників додав, що намагання контролювати зусилля на мікрорівні є не найкращою політикою для США.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Допомога США для України - удари по РФ західним озброєнням

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, група американських конгресменів з обох партій Конгресу звернулась до міністра оборони Ллойда Остіна із закликом дозволити Україні атакувати цілі на території Росії та прискорити постачання зброї.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко відзначив, що якби українські війська використовували отриману від США зброю для ударів по цілях на території Росії, це могло би запобігти новому наступу країни-агресора.

Україна веде оборонну війну, тому має право використовувати зброю своїх партнерів для ударів по місцях, звідки Росія проводить свої атаки, зауважила посол України в США Оксана Маркарова.

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