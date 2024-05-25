РФ готує удар тактичною зброєю: Сотник розкрив, які наслідки можуть чекати Путіна

Російський диктатор Володимир Путін розуміє, що чим далі, то слабкіший він, то слабша Росія, і то більше шансів в України переломити хід цієї війни.

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РФ готується до удару тактичною ядерною зброєю / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, ua.depositphotos.com

В інтерв'ю Главреду головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник розповів про те, чи є Путіну сенс застосовувати тактичну ядерну зброю та які наслідки можуть чекати Росію після цього.

"Ви намагаєтеся шукати раціо, а раціональність - це не про росіян, не про "совкопітеків". Вони поза раціо, вони існують у парадигмі відплати - "не наздожену, хоч зігріюся", тобто не зможемо перемогти, хоч напаскудимо людству по повній програмі", - зазначив Сотник.

Експерт вважає, що російський диктатор Путін розуміє, що, якщо далі все відбуватиметься так само, його печера буде дедалі слабшати й слабшати, а потім усе посиплеться.

"Він не зможе перемогти. Звичайно, поки війна йде потихеньку, вона гарантує і пролонгує владу і життя Путіна. Смерть інших гарантує Путіну життя", - наголосив Сотник.

Росія володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом / Інфографіка: Главред

"Але, як я сказав на початку нашої розмови, ця війна дістала всіх. Уже всі проти цієї війни. Її треба згортати, закінчувати. Війна йде два з гаком роки, скільки можна! Тому її будуть закінчувати", - розповів експерт.

Він також додав, що Путін розуміє, що чим далі, то слабкіший він, то слабша Росія, і то більше шансів в України переломити хід цієї війни за допомогою Європи, об'єднаного Заходу.

"А як він хотів? У нього 1,6% світового ВВП проти 60%. Де тут раціо? Дурневі зрозуміло, що з таким відсотком ти хрін кого переможеш. Ти вибіг назустріч паровозу і кричиш: "Задавлю!". Ти можеш гранату в цей паровоз кинути, можеш із міномета постріляти - шкоди завдаси. Але він тебе розчавить усе одно", - заявив Сотник.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Сотника про ядерні погрози Путіна:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Анджей Дуда заявив, що Варшава готова до розміщення ядерної зброї, але рішення не ухвалено. Влада Польщі не проти розміщення ядерної зброї в країні, однак рішень з цього приводу поки що не ухвалено на офіційному рівні.

Олексій Гетьман сказав, чи існує загроза ядерного удару з боку РФ. Він вважає, що, можливий удар тактичною ядерною зброєю спровокував би певне радіоактивне забруднення, але все це не буде значним.

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