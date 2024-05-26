Удари України зброєю США по РФ: у Байдена відреагували на ініціативу

Американці неформально кажуть, що в Білому домі вже обговорюється питання зняття табу на удари України американською зброєю по території агресора Росії. Тиск іде з усіх боків, є шанси на успішне рішення. Про це заявив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що в рамках неформальних бесід у кулуарах ПА НАТО американці вже кажуть, що в Білому домі "пішов процес", пов'язаний із дозволом Україні наносити удари по РФ зброєю США.
"Проблема поки що полягає в тому, що рішення там ухвалюються командою, в якій наразі немає консенсусу. Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тому не зменшуємо обертів", - підкреслив Єгор Чернєв.відео дня
Удари України по Росії зброєю США - головні новини за темою:
Конгресмени звернулися до адміністрації Байдена з проханням зняти табу для України на застосування американської зброї по території Росії. Законодавці закликали Білий дім проводити ефективнішу безпекову політику, щоб Україна могла поліпшити можливості для захисту своєї території.
Україні потрібно дозволити вести війну так, як Київ вважає за потрібне, зазначив спікер Палати представників Майк Джонсон. Він підтримав удари по Росії зброєю США.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників дозволити Україні бити по території РФ. За його словами, таке рішення допоможе українській армії захистити свій кордон у Харківській області.
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