Удари України зброєю США по РФ: у Байдена відреагували на ініціативу

Тиск на Білий дім іде з усіх боків, є шанси на потрібне для України рішення, сказав глава делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

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У Білому домі обговорюють питання зняття табу на удари зброєю США по Росії - Чернєв / Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Американці неформально кажуть, що в Білому домі вже обговорюється питання зняття табу на удари України американською зброєю по території агресора Росії. Тиск іде з усіх боків, є шанси на успішне рішення. Про це заявив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що в рамках неформальних бесід у кулуарах ПА НАТО американці вже кажуть, що в Білому домі "пішов процес", пов'язаний із дозволом Україні наносити удари по РФ зброєю США.

"Проблема поки що полягає в тому, що рішення там ухвалюються командою, в якій наразі немає консенсусу. Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тому не зменшуємо обертів", - підкреслив Єгор Чернєв. відео дня

Коротко про ATACMS / Інфографиіка: Главред

Удари України по Росії зброєю США - головні новини за темою:

Конгресмени звернулися до адміністрації Байдена з проханням зняти табу для України на застосування американської зброї по території Росії. Законодавці закликали Білий дім проводити ефективнішу безпекову політику, щоб Україна могла поліпшити можливості для захисту своєї території.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників дозволити Україні бити по території РФ. За його словами, таке рішення допоможе українській армії захистити свій кордон у Харківській області.

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