'Настав час': Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити, щоб Україна била по території РФ

Він наголосив, що настав час переглянути питання про цю заборону, особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону.

https://glavred.net/ukraine/prishlo-vremya-stoltenberg-prizval-soyuznikov-nato-pozvolit-ukraine-bit-po-territorii-rf-10567784.html Посилання скопійоване

Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити, щоб Україна била по території РФ/ колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, УНІАН

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО, які надають Україні зброю для боротьби з країною-агресоркою Росією, дозволити бити цією зброєю по військових об’єктах у Росії.

Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю виданню The Economist. Він наголосив, що настав час переглянути питання про таку заборону.

"Настав час для союзників розглянути питання про те, чи не варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її самозахист", – зазначив генсек НАТО. відео дня

РФ продовжить завойовувати незначні позиції

Також Столтенберг зазначив, що російські окупанти будуть продовжувати тиснути на фронті й захоплювати незначні позиції. За його словами, країна-агресорка Росія готова заплатити дуже високу ціну за ці незначні здобутки.

Генсек Альянсу також дорікнув союзникам у Європі, які пообіцяли надати Україні мільйон артилерійських снарядів. Столтенберг зазначив, він "не бачив нічого близького до цього".

Він визнав, що є ризик ескалації і наголосив, що Альянс хоче не допустити перетворення цієї війни на повноцінну війну між Росією і НАТО в Європі. Але водночас Столтенберг наголосив, що є велика різниця між постачанням зброї, навчанням і військовими діями.

"Ми проводимо навчання, ми надаємо зброю, боєприпаси Україні, але ми не будемо брати безпосередньої участі з території НАТО в бойових діях над Україною або в Україні. Це зовсім інша річ", – наголосив він.

Також він прокоментував ідею президента Франції Еммануеля Макрона відправити війська НАТО в Україну й зазначив, що в Альянсі не мають таких намірів, адже не хочуть, щоб ця війна переросла у війну Північноатлантичного альянсу та РФ.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

У Бундестазі закликали дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю

Політик німецьких "Зелених", голова Комітету у європейських справах Бундестагу Антон Хофрайтер закликав дозволити Україні бити по території країни-агресорки Росії західною зброєю, повідомляє Spiegel.

"Йдеться про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати зброю, яку вона отримала, для захисту від російських винищувачів у російському повітряному простор… Міжнародне право дозволяє державі, яка зазнала нападу, атакувати військові об'єкти в країні агресорі. Це частина самооборони. Адже російська армія бомбардує українське місто Харків, яке має мільйонне населення, вдень і вночі зі своєї території, в тому числі і керованими бомбами, які влучають всього за 40 секунд", – зазначив він.

Заборона США бити її зброєю по території РФ – що відомо

Раніше повідомлялося, що Україна хоче бити американською зброєю по РФ і попросила дозволу у США. Якщо США погодяться на такі зміни, то це буде вказувати, що відбулися серйозні зміни у політиці адміністрації американського президента. Запит України, який вона зробила минулого тижня, ще розглядається.

В ISW зазначили, що заборона США бити по РФ західною зброєю підриває обороноздатність України. Війська РФ вільно збираються перед наступами, а авіація Росії спокійно б’є ракетами і бомбами через те, що Україна не може бити по території РФ західною зброєю.

Також повідомлялося, що у Франції виступили з важливою ініціативою. Парижу потрібно дозволити Києву наносити удари французькою зброєю по території Росії. Треба наслідувати приклад Британії. Не повинно бути так, що в агресора більше можливостей, ніж у жертви, заявив керівник комітету у закордонних справах парламенту Франції Жан-Луї Бурланж.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред