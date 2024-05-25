УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Настав час": Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити, щоб Україна била по території РФ

Альона Вороніна
25 травня 2024, 08:52оновлено 25 травня, 10:04
96
Він наголосив, що настав час переглянути питання про цю заборону, особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону.
'Настав час': Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити, щоб Україна била по території РФ
Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити, щоб Україна била по території РФ/ колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, УНІАН

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО, які надають Україні зброю для боротьби з країною-агресоркою Росією, дозволити бити цією зброєю по військових об’єктах у Росії.

Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю виданню The Economist. Він наголосив, що настав час переглянути питання про таку заборону.

"Настав час для союзників розглянути питання про те, чи не варто їм зняти деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її самозахист", – зазначив генсек НАТО.

відео дня

РФ продовжить завойовувати незначні позиції

Також Столтенберг зазначив, що російські окупанти будуть продовжувати тиснути на фронті й захоплювати незначні позиції. За його словами, країна-агресорка Росія готова заплатити дуже високу ціну за ці незначні здобутки.

Генсек Альянсу також дорікнув союзникам у Європі, які пообіцяли надати Україні мільйон артилерійських снарядів. Столтенберг зазначив, він "не бачив нічого близького до цього".

Він визнав, що є ризик ескалації і наголосив, що Альянс хоче не допустити перетворення цієї війни на повноцінну війну між Росією і НАТО в Європі. Але водночас Столтенберг наголосив, що є велика різниця між постачанням зброї, навчанням і військовими діями.

"Ми проводимо навчання, ми надаємо зброю, боєприпаси Україні, але ми не будемо брати безпосередньої участі з території НАТО в бойових діях над Україною або в Україні. Це зовсім інша річ", – наголосив він.

Також він прокоментував ідею президента Франції Еммануеля Макрона відправити війська НАТО в Україну й зазначив, що в Альянсі не мають таких намірів, адже не хочуть, щоб ця війна переросла у війну Північноатлантичного альянсу та РФ.

Хто такий Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО.

У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

У Бундестазі закликали дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю

Політик німецьких "Зелених", голова Комітету у європейських справах Бундестагу Антон Хофрайтер закликав дозволити Україні бити по території країни-агресорки Росії західною зброєю, повідомляє Spiegel.

"Йдеться про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати зброю, яку вона отримала, для захисту від російських винищувачів у російському повітряному простор… Міжнародне право дозволяє державі, яка зазнала нападу, атакувати військові об'єкти в країні агресорі. Це частина самооборони. Адже російська армія бомбардує українське місто Харків, яке має мільйонне населення, вдень і вночі зі своєї території, в тому числі і керованими бомбами, які влучають всього за 40 секунд", – зазначив він.

Заборона США бити її зброєю по території РФ – що відомо

Раніше повідомлялося, що Україна хоче бити американською зброєю по РФ і попросила дозволу у США. Якщо США погодяться на такі зміни, то це буде вказувати, що відбулися серйозні зміни у політиці адміністрації американського президента. Запит України, який вона зробила минулого тижня, ще розглядається.

В ISW зазначили, що заборона США бити по РФ західною зброєю підриває обороноздатність України. Війська РФ вільно збираються перед наступами, а авіація Росії спокійно б’є ракетами і бомбами через те, що Україна не може бити по території РФ західною зброєю.

Також повідомлялося, що у Франції виступили з важливою ініціативою. Парижу потрібно дозволити Києву наносити удари французькою зброєю по території Росії. Треба наслідувати приклад Британії. Не повинно бути так, що в агресора більше можливостей, ніж у жертви, заявив керівник комітету у закордонних справах парламенту Франції Жан-Луї Бурланж.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні НАТО вторгнення Росії Йенс Столтенберг
Реклама

Головне за день

"РФ готується": в ISW сказали, навіщо Росії припинення вогню

"РФ готується": в ISW сказали, навіщо Росії припинення вогню

10:13 Україна
Для чого Путін хоче завоювати Україну: аналітики розкрили цинічний план Кремля

Для чого Путін хоче завоювати Україну: аналітики розкрили цинічний план Кремля

09:00 Україна
"Настав час": Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити, щоб Україна била по території РФ

"Настав час": Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити, щоб Україна била по території РФ

08:52 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Передає королівські обов'язки: Кейт Міддлтон ухвалила рішення - ім'я наступниці 28701

Передає королівські обов'язки: Кейт Міддлтон ухвалила рішення - ім'я наступниці

Шторм, грози і похолодання до +4: в Україні погіршиться погода – стала відома дата 18150

Шторм, грози і похолодання до +4: в Україні погіршиться погода – стала відома дата

Після 28 років шлюбу: Ольга Сумська спіймала чоловіка в ліжку з відомою актрисою 12382

Після 28 років шлюбу: Ольга Сумська спіймала чоловіка в ліжку з відомою актрисою

Путін вибухнув умовою завершення війни 7987

Путін вибухнув "умовою" завершення війни

Останні новини

10:34

Цвістимуть до заморозків: які швидкорослі квіти посадити у червні

10:13

"РФ готується": в ISW сказали, навіщо Росії припинення вогню

10:10

РФ готує удар тактичною зброєю: Сотник розкрив, які наслідки можуть чекати Путіна

09:24

Гороскоп на завтра 26 травня: Левам - велика можливість, Скорпіонам - щаститиме на кожному кроці

09:00

Для чого Путін хоче завоювати Україну: аналітики розкрили цинічний план Кремля

Формула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатіїФормула Зеленського VS заморозка війни: як Україна і РФ відкрили фронт дипломатії
08:53

Жоден шматочок землі не буде пустувати: що можна садити у відкритий ґрунт у червні

08:52

"Настав час": Столтенберг закликав союзників НАТО дозволити, щоб Україна била по території РФ

08:10

Зачистки в російському Міноборони: що це означаєПогляд

07:55

Частково зруйновані ліцей і 9-поверхівка: РФ вночі атакувала ХарківВідео

Реклама
06:10

Військово-морські навчання Китаю навколо Тайваню: буде нова війна?Погляд

05:50

4 знаки зодіаку, яким не можна носити срібло: розпочнеться справжня "чорна смуга"Відео

05:15

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 280 за 9 секунд

04:30

РФ зібрала 140-тисячний "кулак" і вибрала нові цілі: названо напрямки

04:00

Україну накриває хвиля магнітних бур: скільки днів це триватиме

03:30

"Це буде початок кінця Путіна": Сотник сказав, що змусило б інші держави вдарити по РФВідео

02:44

Ціни "кусаються": в Україні різко подорожчала найпопулярніша ягода

02:00

Вилита Аліна Гросу: Ірина Білик показала, який вигляд вона має без макіяжу

01:30

"У Путіна залишилися дві карти в руках": Сотник оцінив ризики ядерних навчань РФВідео

00:37

Приховували: батько Агутіна видав правду про розлучення співака з Варум

00:06

Ситуація на фронті може змінитися негайно, потрібне одне рішення США - WSJ

Реклама
00:06

Наступ РФ на Харківщині згас: Генштаб Естонії оцінив вплив західної зброї на фронті

24 травня, п'ятниця
23:54

Віддаю перевагу тримати під замком: Лорак розповіла, як будує нові стосунки з бойфрендом

23:26

РФ випробовує НАТО: у Фінляндії заявили про "найзначнішу загрозу" на фоні провокацій

22:11

Україна отримає озброєння на $275 млн: США оголосили про новий пакет допомоги

22:09

"Він – ніхто": Зеленський жорстко відповів Путіну і розкрив брехню диктатора РФ

21:37

ЗСУ взяли під бойовий контроль захоплені РФ прикордонні райони Харківщини

20:58

"Їх змусять відкрити другий фронт": майор ЗСУ сказав, чи є загроза наступу з Білорусі

20:45

Тільки одиниці впораються за 8 секунд: треба знайти ножиці на картинці

20:40

"Вони будуть тиснути": у Зеленського назвали головну мету російського наступу

20:08

"У розшуку", "знято" і "виключено": що означають статуси військовозобов'язаних у Резерв+

19:53

Графіки відключення світла 25 травня: часу з електроенергією буде значно більше

19:32

"Чистоти немає": Лукашенку привиділася "нелегітимність" Зеленського

19:28

Налетить потужний шторм: Україну заливатимуть грозові дощі з сильними вітрами

19:10

Два роки безупинного російського "ядерного карнавалу", що далі?Погляд

19:01

РФ стягує сили на кордон із Сумською та Чернігівською областями - Генштаб

18:59

"Путін його боїться": Кулеба розкритикував заяви РФ про заморозку війни

18:34

Врожайність збільшиться на 30%: коли підгортати картоплю - важливі порадиВідео

18:30

Путін "наїхав" на Зеленського і заклянчив переговори: що пропонує диктатор

18:04

"Трамп прикидається, він не любить Путіна": експосол США здивував заявою

18:00

alyona alyona проігнорувала Jerry Heil на заході - що сталося

Реклама
18:00

Генштаб ЗСУ зменшать на 60%: частину відішлють на фронт

18:00

Війна на Тайвані. Чи загрожує світу новий збройний конфлікт і чого чекати Україні

17:33

Потужний удар на півдні: ЗСУ відкинули росіян, названо "гарячий" напрямок

17:25

Модернізувавши морські дрони, СБУ знову на крок випередила росіян - експерт

17:10

Там працювали американські ракети: в WSJ розкрили деталі нічних вибухів в Криму

16:59

ЗСУ пошкодили дві "пташки" РФ на аеродромі "Кущевська": з'явилися свіжі знімки

16:48

Що потрібно зробити 25 травня, щоб уберегти себе від біди: важливі прикмети дня

16:40

"Велике розчарування": спливла важка правда про Олега Винника

16:40

"Мирний план" без двох найважливіших пунктів: що пропонують КНРі Бразилія Києву

16:26

Росіян "покришили" на Харківщині: розгромлено елітну групу спецпідрозділу РФ

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти