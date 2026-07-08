Зеленський провів зустріч з Трампом на саміті НАТО - про що вдалось домовитись

Зустріч Трампа і Зеленського відбулась перед переговорами з Путіним. Трамп і Зеленський обговорили ППО, дрони та гарантії безпеки для Києва.

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Зеленський провів зустріч з Трампом - основні заяви президентів / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Трамп і Зеленський зустрілись напередодні переговорів з Путіним

Сторони обговорили ППО, дрони та гарантії безпеки для Києва

США готові дати Європі ліцензію на виробництво "Patriot"

На полях саміту НАТО в Анкарі відбулася двостороння зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Головним фокусом переговорів стало американське бачення "шляху до завершення війни" та критична потреба Києва у протиракетних комплексах Patriot. Трансляцію зустрічі вів Офіс президента України.

За словами українського лідера, серед пріоритетів - посилення протиповітряної оборони України, перебіг переговорного процесу щодо завершення війни та старт роботи над угодою про безпілотники. Зеленський також подякував США за підтримку та висловив сподівання, що Трамп докладе максимум зусиль для досягнення миру.

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Главред зібрав головні заяви лідерів України та США за підсумками переговорів.

Patriot власного виробництва та удари по НПЗ

Одним із варіантів посилення української ППО може стати передача Києву технологій виробництва американських систем протиповітряної оборони.

"Пташка мені наспівала, що сьогодні ми будемо обговорювати з Зеленським, що ми надамо Україні право на виробництво ракет "Patriot". Ми покажемо їм, як це робити. Насправді це дуже складний процес. Але ви швидко розберетеся в цій складності. І ми саме про це й говоримо. А компанія, яка їх виробляє і зараз будує чотири заводи, зможе зробити це за два-три місяці. Якщо ви замовляєте "Patriot", зараз вам доводиться довго чекати. Те саме з "Томагавками". У нас є багато певного обладнання, але його називають елітним. Тож одна з речей, про які ми будемо говорити, - це те, що ми надамо вам ліцензію на виробництво цієї техніки. Це ж круто, правда? Так ви не зможете скаржитися, що ми даємо вам недостатньо. Ми скажемо: "Робіть самі". Ми поки що не повідомили про це компанії, але все владнається. Звісно, вони будуть у захваті", - наголосив Трамп.

Окремо він висловився щодо ударів українських сил по нафтопереробних заводах на території Росії. За його словами, така тактика може вплинути на терміни завершення бойових дій.

"Це ескалація, яка може призвести до кінця", - сказав Трамп на зустрічі з Зеленським.

ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Прогрес у переговорах і майбутнє України

Говорячи про перебіг мирного процесу загалом, Трамп визнав, що особисті якості обох лідерів ускладнюють швидке вирішення конфлікту, водночас наголосивши на позитивній динаміці останніх тижнів.

"Я вирішив багато війн, і ця - та, яка, на мою думку, буде найпростішою. Але тут багато відданості й любові до країн. Думаю, ми зробили великий прогрес за останні кілька тижнів, і побачимо, як усе піде", - заявив Трамп.

Американський президент також відзначив зміну характеру своїх стосунків із Зеленським порівняно з початком їхньої співпраці.

"Важко повірити, правда? Від Овального кабінету до сьогодні ми розвинули дуже хороші стосунки", - додав він.

Окрему увагу глава Білого дому приділив економічному потенціалу України, зокрема покладам рідкісноземельних металів.

"Думаю, він (Зеленський, - ред.) збирається побудувати велику країну. Зараз ми маємо невелику частку в цій країні, тому що у нас є трохи землі в цій країні. Але в нас є корисні копалини. Це одні з найбагатших запасів у світі. Україна є однією з лідерів за покладами рідкісноземельних копалин", - сказав глава Білого дому.

Що передбачає угода із США про створення фонду відновлення України / Інфографіка: Главред

Коли відбудуться переговори з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що сьогодні поговорить із Володимиром Путіним, і додав, що російський диктатор та воєнний злочинець нібито прагне швидкого завершення війни.

"Путін хоче, щоб війна закінчилася, і хоче, щоб це сталося якомога швидше. Я часто з ним розмовляю. З Зеленським я спілкуюся трохи рідше, але наші стосунки дуже добрі. Гадаю, ситуація для Путіна змінюється і, ймовірно, дещо покращується в деяких питаннях. У Росії справи складніші. Все виявилося набагато складнішим, ніж передбачалося", - вказав він.

За словами Трампа, умови Росії "стають м'якшими", а сама війна виявилася для Москви складнішою, ніж та очікувала. Президент США також повторив тезу, яку висловлює регулярно - про те, що конфлікту між Україною й Росією не сталося б, якби він на момент його початку обіймав посаду глави Білого дому.

"Я використав аналогію, і вона звучить просто, але частково правдиво. У тебе двоє дітей у парку, вони не люблять одне одного, і починають сваритися. Іноді треба дати їм боротися", - заявив Трамп, додавши, що між українським і російським народами "дуже мало різниці".

Місце для перемовин: Москва чи Європа

Окремою темою розмови стало можливе місце проведення мирних переговорів. Трамп запитав у Зеленського, чи готовий той поїхати до Москви.

"Там небезпечно, там дрони українські літають", - відповів Зеленський, додавши, що для зустрічі краще підійшло б інше місце, зокрема в Європі.

Сам Трамп також висловився щодо можливого власного візиту в Україну, зазначивши залежність такого рішення від міркувань безпеки.

"Я приїду до України. Але не знаю, чи дозволить мені це служба безпеки в період війни", - сказав Трамп, додавши, що "було б добре відвідати Київ".

Що заявив Марко Рубіо про здатність України бити вглиб території Росії

Логічним продовженням теми фронту стало питання про далекобійні удари Києва по російських нафтопереробних і військових заводах. На запит журналіста відповів очільник американської дипломатії Марко Рубіо, який працює безпосередньо над українським напрямком переговорів.

"Росіянам стає дедалі складніше захищати власний повітряний простір. Ми сподіваємося, що це створить простір для переговорів про закінчення цієї війни", - зауважив Рубіо.

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Які гарантії безпеки Трамп готовий надати Україні

Питання довгострокових гарантій безпеки для Києва журналісти підіймали кілька разів упродовж брифінгу. Президент США уникнув конкретних формулювань, проте пообіцяв розробити спільний із європейцями пакет заходів на випадок повторної агресії Росії після підписання угоди.

"Ми будемо працювати над якоюсь безпечною... якщо нам вдасться укласти правильну угоду, ми допоможемо Європі. Ми розробимо якийсь пакет заходів безпеки, за який ми гарантуватимемо", - повідомив Трамп.

Чи погодиться Трамп закрити повітряний простір над Україною

Одне з найгостріших запитань стосувалося можливого закриття неба над українською територією в межах гарантій безпеки. Трамп не відкидав такого сценарію, пов'язавши його з майбутньою домовленістю між Києвом і Москвою.

"Мається на увазі протиповітряна оборона та винищувачі. Якщо це буде необхідно, то так. Коли ми укладемо угоду, то вона буде укладена, незалежно від того, чи будуть гарантії безпеки, чи ні", - заявив Трамп.

Як Зеленський оцінює зміну ініціативи на полі бою

Повертаючись до теми фронту, слово знову взяв український президент, який пояснив зміну динаміки бойових дій не чисельною перевагою, а технологічним відривом. За словами Зеленського, саме це дозволяє Силам оборони переносити акценти боротьби з наземних боїв у повітря.

"Зараз питання не в кількості людей, а насамперед у людях та технологіях. Ми маємо кращі технологічні рішення, ніж Росія, і саме тому ініціатива перейшла до нас. Ми знайшли спосіб перерізати їхнє логістичне забезпечення для армії", - пояснив Зеленський.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Якими будуть умови угоди щодо дронів між Україною і США

Окремим блоком перемовин стала тема безпілотників - тут Трамп визнав переваги української сторони у масовому виробництві дронів навіть в умовах війни. Президент США висловив упевненість, що домовленість про співпрацю в цій сфері буде укладена найближчим часом.

"Ми купуватимемо їхні безпілотники, а також самі їх виробляємо. Вони мають можливість виробляти їх у величезних кількостях, що просто вражає. У них немає таланту в інших - у вас є дуже талановиті люди", - резюмував Трамп.

Чи отримає Україна посилення ППО після масованих ударів по Києву - коментар експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив сумнів, що останні масовані російські удари по Україні суттєво прискорять рішення західних партнерів щодо надання додаткових систем протиповітряної оборони.

За його словами, хочеться сподіватися на швидшу реакцію союзників, однак попередній досвід свідчить про інше. Експерт нагадав, що світ уже неодноразово бачив численні докази російських воєнних злочинів, убивств мирних жителів і жорстокості окупантів, проте це не призвело до істотного прискорення бюрократичних процедур у європейських країнах.

Водночас Коваленко висловив сподівання, що останні атаки Росії все ж змусять країни НАТО швидше реагувати на загрозу та оперативніше ухвалювати рішення щодо посилення підтримки України.

"Я все-таки сподіваюся, що ці удари стануть викликом для Північноатлантичного альянсу і змусять його пришвидшити ухвалення потрібних рішень. Бо це справді серйозний виклик. Але якихось особливо оптимістичних прогнозів із цього приводу я давати не буду", - підсумував він.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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