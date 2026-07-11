Удари України приголомшили Росію, навіть США не готові до таких атак — Fox News

Росія виявилася не повністю готовою до масштабного застосування Україною нових технологій.

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Україна масово застосовує безпілотники / колаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

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Росія виявилася не повністю готовою до масштабного використання нових технологій

Україна зробила ставку на виробництво власних ударних БПЛА

Масове застосування Україною далекобійних безпілотників стало несподіваним викликом для Росії та показало, наскільки швидко змінюються сучасні методи ведення війни.

Про це в авторській статті для Fox News заявив віцепрезидент Техаського фонду державної політики, підполковник армії США у відставці Чак ДеВор.

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На його думку, попри тривалість війни, Росія виявилася не повністю готовою до масштабного використання таких технологій. При цьому експерт зазначає, що подібна загроза стала серйозним випробуванням і для інших держав, оскільки ефективний захист від масових атак дронів поки що залишається складним завданням.

ДеВор вказує, що російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, житлових будинках і медичних закладах мають обмежений військовий ефект і, скоріше, спрямовані на тиск на цивільне населення. Однак, як зазначає аналітик, такі атаки не змогли послабити опір України.

Водночас Україна зробила ставку на виробництво власних ударних безпілотників із використанням сучасних технологій та далекобійного озброєння. За словами автора, українські сили в основному вражають об’єкти, які безпосередньо впливають на боєздатність російської армії: склади, логістичні центри, паливну інфраструктуру, залізничні вузли та інші важливі об’єкти постачання.

За оцінкою ДеВора, ці дії призвели до серйозних труднощів у забезпеченні російських підрозділів.

"Українські удари фактично перевели значну частину російського південного фронту в режим логістичного локдауну", - пише аналітик.

Особливу увагу експерт приділив атакам на російські нафтопереробні підприємства та енергетичні об’єкти. Він стверджує, що останнім часом інтенсивність таких ударів значно зросла, а їхні наслідки стали одними з найпомітніших за весь період війни.

"Київ завдав збитків російським потужностям з виробництва палива, для чого Військово-повітряним силам армії США знадобилися два повних роки стратегічних бомбардувань проти нацистської Німеччини під час Другої світової війни", – зазначив він.

На думку аналітика, дефіцит палива змушує російську владу перерозподіляти ресурси між армією, цивільним сектором, транспортом і сільським господарством.

/ Главред

Крім того, українські засоби ураження великої дальності дедалі частіше використовуються проти підприємств, що випускають компоненти для російського озброєння, а також суден, пов’язаних з експортом нафти в обхід санкцій.

ДеВор вважає, що те, що відбувається, має стати уроком для США. На його думку, американські військові об’єкти, флот, енергетична система та інша критична інфраструктура також можуть зіткнутися з загрозою масових атак безпілотників.

"Противники можуть запускати подібні рої дронів з Куби чи Мексики, або з китайських торгових суден, що курсують біля нашого узбережжя. Америка має швидко засвоїти ці уроки. Альтернатива - засвоїти ці істини на власному гіркому досвіді", - попереджає аналітик.

Безпілотники ЗСУ атакували об’єкти в тилу РФ: подробиці операції

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ провели серію ударів по військових та інфраструктурних об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях.

За інформацією військових, у результаті атаки було уражено 36 цілей, розташованих у глибокому тилу противника. Серед об’єктів, що стали цілями ударів, називалися командні пункти, радіолокаційні станції, логістичні вузли, а також елементи інфраструктури, що відповідають за постачання палива та забезпечення електроенергією.

Удари вглиб РФ - новини за темою

"Главред" раніше повідомляв, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовській області, яке бере участь у виробництві російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів - Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про джерело: Fox News Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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