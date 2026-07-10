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Можливі спонтанні удари: "Флеш" попередив про новий підхід РФ до обстрілів

Марія Николишин
10 липня 2026, 13:09
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Радник міністра оборони пояснив, чому Росія переходить від масованих залпів до точкових ракетних ударів.
Можливі спонтанні удари: 'Флеш' попередив про новий підхід РФ до обстрілів
Чи є загроза масованого удару / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне із заяви "Флеша":

  • РФ не має ресурсу для щотижневих масованих атак
  • Можливі "дозовані" удари по 1-2 ракети
  • Мета точкових запусків - психологічний тиск на цивільних

Країна-агресор Росія не має ракетного ресурсу для щотижневих масованих атак на Україну, проте продовжуватиме точкові запуски балістики для тиску на цивільне населення. Про це в інтерв’ю Главреду сказав радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Зокрема, він оцінює масштаб можливих атак, спираючись на наявні в Росії запаси озброєння.

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"Я думаю, що ресурс ракет у них усе ж обмежений. Вони не можуть щотижня атакувати нас 20 ракетами. Думаю, динаміка буде приблизно такою, як зараз", - наголосив "Флеш".

За його словами, поодинокі масштабні атаки все ж залишаться можливими, хоча періодичність таких обстрілів суттєво зменшиться.

"Час від часу будуть масовані залпи - наприклад, по 20-30 балістичних ракет. Можливо, раз на місяць або раз на кілька тижнів", - зауважив радник міністра оборони.

Можливі спонтанні удари: 'Флеш' попередив про новий підхід РФ до обстрілів
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Крім того, Бескрестнов допускає й інший формат атак - менш масштабний, але психологічно виснажливий для мешканців міст.

"Вони можуть час від часу атакувати нас так, як вночі 8 липня: запускати по дві-три балістичні ракети. Це робитиметься для терору цивільного населення", - додав "Флеш".

Він підкреслив, що йдеться саме про точкові, а не масовані запуски озброєння.

"Так, це можуть бути спонтанні удари - наприклад, один-два "Циркони" або дві балістичні ракети для того, щоб створювати інформаційний тиск на населення", - підсумував Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Росія почала бити по Україні ракетами з Ту-160

Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко заявляв, що Росія почала активніше залучати стратегічні бомбардувальники Ту-160 для ракетних ударів по Україні через втрату значної частини парку Ту-95МС після операції "Павутина".

За його словами, наразі Росії бракує Ту-95, хоча вона прагне й надалі здійснювати масовані ракетні удари.

"В останніх атаках росіяни запустили 24 ракети. А якщо хочуть випустити понад 28 ракет, враховуючи, що частина з них може впасти ще дорогою, то залучають Ту-160. Додають ще три-чотири такі літаки - і загальний залп уже становить 34 ракети", - наголосив він.

Можливі спонтанні удари: 'Флеш' попередив про новий підхід РФ до обстрілів
Літаки Ту / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов говорив, що ризик повторення масованого удару найближчим часом залишається досить високим. Він зазначив, що навіть недавня атака могла становити значну частину місячного обсягу виробництва озброєння, однак це не означає, що запаси повністю вичерпані.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв що, російські удари мають насамперед інформаційну та психологічну мету. Таким чином російська сторона намагається створити певний ефект для внутрішньої аудиторії, відволікаючи увагу суспільства від внутрішніх проблем.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький також вважає, що масовані удари Росії по цивільній інфраструктурі не переслідують воєнної мети - головне завдання Кремля полягає в дестабілізації ситуації всередині країни через паніку серед населення.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. З 25 січня 2026 року - радник Міністра оборони України.

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України.

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