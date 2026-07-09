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Трамп здивував НАТО рішенням щодо України: FT дізналося, що змусило його передумати

Юрій Берендій
9 липня 2026, 18:45
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Президент США пообіцяв Києву ліцензію на виробництво зенітних ракет Patriot і заявив про посилення тиску на Путіна.
Трамп здивував НАТО рішенням щодо України: FT дізналося, що змусило його передумати
Переговори Трампа і Зеленського в Анкарі - що змінило тон президента США / Колаж: Главред, фото: Фото: Володимир Зеленський/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

Про що пише Financial Times:

  • Саміт НАТО завершився потеплінням Трампа до України
  • Києву дозволили виробництво ракет Patriot
  • У Вашингтоні обговорюють посилення тиску на Росію

Президент США Дональд Трамп дозволив Україні виробляти за ліцензією американську зброю, зокрема зенітні ракети-перехоплювачі Patriot. Цей крок став найяскравішим моментом саміту НАТО в Туреччині й різко контрастував із попередньою жорсткою критикою Трампом Володимира Зеленського. Про це повідомляє Financial Times.

Для європейських лідерів альянсу довгий перелік скарг американського президента на адресу НАТО, озвучений цього тижня в Анкарі, навряд чи став несподіванкою. Несподіваними виявилися саме теплі слова Трампа на адресу України, які він вимовив, сидячи поруч із Зеленським.

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Один із дипломатів НАТО пояснив причину такої зміни настрою досить прямо.

"Все відносно просто. Трамп любить переможців. А Україна останнім часом почала перемагати", - зазначив дипломат.

Новий тон різко відрізнявся від бурхливої зустрічі лідерів у Білому домі в лютому 2025 року, коли Трамп звинуватив Зеленського в невдячності й заявив, що той "не має козирів". Тепер американський президент говорив про налагоджені стосунки та перспективи для Києва.

"Важко повірити, правда, від Овального кабінету до сьогодні… Я думаю, ми налагодили дуже добрі стосунки. Це буде лише початок… І знаєте, у країни велике майбутнє", - сказав Трамп Зеленському в Анкарі.

Ключовим практичним наслідком потепління стала обіцянка передати Києву ліцензію на виробництво ракет Patriot - засобу, критично важливого на тлі дедалі інтенсивніших російських обстрілів. Сам Трамп охарактеризував це рішення коротко: "Це дуже круто".

Трамп здивував НАТО рішенням щодо України: FT дізналося, що змусило його передумати
ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Чому Трамп змінив риторику щодо Києва

Європейські чиновники розглядають поворот Трампа не як спонтанний жест, а як реакцію на зміну балансу сил на фронті. У Чатем-Хаусі це пояснюють прямо через військові успіхи України та тиск, який вони чинять на розрахунки Кремля.

"Серйозна загроза з боку Росії у вигляді балістичних ракет може з часом бути нейтралізована, якщо Україні будуть надані ліцензії на використання систем Patriot. Трамп може піти на цей крок, щоб змінити розрахунки Путіна, який вважає, що може безкінечно руйнувати Україну, і змусити його припинити війну", - заявила заступниця директора Програми з питань Росії та Євразії в Чатем-Хаусі Орисія Луцевич.

Луцевич додає, що саме доступ України до масштабних американських військових можливостей реально лякає Москву, а не окремі жести доброї волі. За її словами, Трампа поінформували про перехоплення Україною ініціативи у війні.

"Йому здається, що Путін відхилив вигідну угоду і зараз опинився в скрутному становищі через перевагу України в технології безпілотників середньої та великої дальності", - зазначила аналітикиня.

Тиск на Путіна і перебіг перемовин

Трамп повідомив журналістам, що поговорить із Путіним у середу ввечері, і додав, що умови російського лідера щодо припинення війни, на його думку, змінюються.

"Гадаю, вони, ймовірно, трохи покращуються в напрямку деяких речей, які вам подобаються. Ми чинимо значний тиск на президента Путіна. Не думаю, що йому подобається те, що відбувається… Не думаю, що він у захваті від того, що відбувається", - сказав Трамп Зеленському.

За словами чиновників, ознайомлених з перебігом переговорів лідерів, новий тон Трампа допоміг європейцям пропустити повз увагу решту його гострих зауважень. Один із чиновників зазначив, що президент США "чітко" дав зрозуміти намір розширити підтримку Києва.

"У залі він поводився пристойно й серйозно", - сказав інший чиновник, знайомий з ходом обговорень.

Трамп вкотре змінив позицію щодо України - коментар експерта

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко звернув увагу на заяву президента США Дональда Трампа щодо українських ударів по російських нафтопереробних заводах. За його словами, спочатку Трамп запропонував відповісти на це питання державному секретарю Марко Рубіо, який позитивно оцінив динаміку дій України проти Росії. Після цього американський лідер зазначив, що така ескалація може сприяти завершенню війни.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка Главред

На думку Фесенка, ця заява свідчить про помітну зміну риторики Трампа щодо України порівняно з попередніми місяцями.

Політолог вважає, що такі висловлювання можуть свідчити про зміну ставлення самого Трампа до України та її позиції у війні.

Він більше не сказав ані слова про те, що в України немає "козирів". Навпаки - проявив повагу. Саме військові успіхи України стали визначальним чинником зміни позиції Трампа", - зазначив політолог.

Позиція США щодо війни - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Україні слід зосередити увагу на зміцненні оборони. Венс навів тезу про втрати російських сил та стверджував, що наступальні операції минулого літа виявилися тактичною та стратегічною проблемою для України.

Президент США Дональд Трамп розкрив деталі переговорів із Путіним і повідомив про просування у напрямку припинення війни. Він зазначив, що переговори наближаються до завершення і що сторони нібито прагнуть припинення бойових дій. Трамп також повідомив про тиск на Путіна і навів дані про великі людські втрати, згадуючи цифри загиблих у десятках тисяч.

Володимир Зеленський заявляв про пріоритети зустрічі з Трампом на саміті НАТО. На зустрічі було обговорено питання, зокрема ППО, дронів та гарантій безпеки. Також США готові надати ліцензію на виробництво Patriot.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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