Зустріч Зеленського з Путіним: гучна заява Трампа про завершення війни

Дональд Трамп прокоментував відкритий лист Володимира Зеленського щодо можливої зустрічі з Володимиром Путіним.

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Дональд Трамп оцінив ймовірність зустрічі президентів України та Росії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОП, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп прокоментував ініціативу президента України

Він назвав Зеленського і Путіна "хорошими людьми"

Президент США Дональд Трамп прокоментував у Білому домі ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Американський лідер оцінив викладену у відкритому листі пропозицію про можливу зустріч президентів України та РФ.

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Водночас президент США також заявив, що загалом вважає таку зустріч двох лідерів позитивною.

Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, Дональд Трамп сказав: "Я радий, що вони, можливо, говорять про зустріч. Я думаю, що у нас було до цього багато спільного. Я точно знаю, що ви робите. Але я думаю, що було б чудово, якби вони зустрілися".

Він назвав Зеленського і Путіна "хорошими людьми" з двох "неймовірних країн". Також він додав, що Америка "багато зробила" для цієї зустрічі.

Трамп також вважає, що така зустріч може покласти край війні, щоб щомісяця на фронті не гинуло до 45 тисяч людей.

Ердоган про переговори між Києвом і Москвою

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність Анкари виступити посередником у налагодженні прямого діалогу між Україною та Росією.

Виступаючи на 5-му Анталійському дипломатичному форумі, він підкреслив підтримку ідеї зустрічі лідерів двох країн і заявив про готовність сприяти її організації.

Переговори про мир - новини за темою

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, проте Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

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Про персону: Реджеп Тайїп Ердоган Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

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