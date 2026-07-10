Україна розпочала новий етап кампанії з ізоляції Криму – ISW

За оцінками аналітиків, удари по морських танкерах і бензовозах свідчать про зміну української стратегії.

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Україна розпочала новий етап кампанії з ізоляції Криму / Колаж: Главред, фото: x.com/Krymsky_bridge, УНІАН, t.me/Crimeanwind

Коротко:

Росія почала активніше використовувати морські маршрути для постачання палива до Криму

Проблеми з паливом у РФ та окупованому Криму наростають уже кілька тижнів

Україна перейшла до нового етапу кампанії з ізоляції тимчасово окупованого Криму, зосередивши зусилля на російських суднах, які доставляють на півострів паливо морським шляхом. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, удари по морських танкерах і бензовозах свідчать про зміну української стратегії. Експерти зазначають, що українські сили оперативно адаптувалися до того, що Росія почала активніше використовувати морські маршрути для постачання палива до Криму.

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Зміна тактики пов’язана з погіршенням наземної логістики супротивника. Регулярні українські удари по транспортній інфраструктурі та шляхах постачання значно ускладнили доставку вантажів між територією Росії та окупованим півостровом. У результаті російським військам довелося більшою мірою покладатися на морські поставки палива для покриття дефіциту, що виник.

Одним із підтверджень нового етапу кампанії стала атака, що сталася в ніч з 8 на 9 липня. За словами командувача Силами безпілотних систем Роберта Бровді, українські безпілотники завдали ударів по 14 російських суднах, що перебували в акваторії Азовського моря.

Серед уражених цілей:

12 бензовозів;

буксир "Альфео";

один суховантаж.

За словами командувача, за останні 96 годин українські дрони вразили загалом 35 російських бензовозів, суховантажів та спеціальних суден.

Генерал РФ визнав свою безсильність перед українськими дронами

6 липня російський журналіст Дмитро Колезев оприлюднив слова діючого генерала РФ. Він визнав, що Росія не може ефективно протидіяти українським ударам середньої дальності.

Причина - рішення 2024 року, коли Генштаб РФ розформував Кримську оборонну групу через брак військово-морської техніки для захисту півострова.

Аналітики ISW вважають, що посилення ударів по морських паливних танкерах і надалі порушуватиме здатність Росії підтримувати логістику та транспортувати паливо між Росією та окупованим Кримом.

Проблеми з паливом у Росії та на окупованому півострові наростають уже кілька тижнів.

Як українські удари впливають на армію РФ у Криму - думка експерта

"Главред" писав, що, за словами військового експерта Олега Жданова, у нинішній ситуації з логістикою, по якій постійно завдають ударів Сили оборони України, утримувати в Криму велику кількість особового складу та техніки для РФ буде практично неможливо.

Чим сильніше поглиблюватиметься криза, тим більше військ Росія буде змушена виводити з півострова, залишаючи там лише спеціальні підрозділи – радіотехнічні, радіолокаційні та сили ППО.

Удари по Криму - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що в ніч на 6 липня Сили оборони України вразили два танкери, які перевозили бензин із Таганрога до окупованого Криму. Також під ударом опинилася нафтобаза в Керчі та пускові установки ЗРК С-400.

Раніше стало відомо, що в районі військового аеродрому "Гвардійське" пролунали вибухи, після чого у кількох населених пунктах півострова зникло електропостачання.

Напередодні, з 1 по 5 липня, у Криму було уражено 37 енергооб'єктів, з них 16 - за дві доби. Серед цілей - електроподстанції в окупованому Криму, а також в окупованих районах Херсонської, Запорізької та Луганської областей.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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