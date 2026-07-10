Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна розпочала новий етап кампанії з ізоляції Криму – ISW

Віталій Кірсанов
10 липня 2026, 09:53
google news Підпишіться
на нас в Google
За оцінками аналітиків, удари по морських танкерах і бензовозах свідчать про зміну української стратегії.
Україна розпочала новий етап кампанії з ізоляції Криму
Україна розпочала новий етап кампанії з ізоляції Криму / Колаж: Главред, фото: x.com/Krymsky_bridge, УНІАН, t.me/Crimeanwind

Коротко:

  • Росія почала активніше використовувати морські маршрути для постачання палива до Криму
  • Проблеми з паливом у РФ та окупованому Криму наростають уже кілька тижнів

Україна перейшла до нового етапу кампанії з ізоляції тимчасово окупованого Криму, зосередивши зусилля на російських суднах, які доставляють на півострів паливо морським шляхом. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, удари по морських танкерах і бензовозах свідчать про зміну української стратегії. Експерти зазначають, що українські сили оперативно адаптувалися до того, що Росія почала активніше використовувати морські маршрути для постачання палива до Криму.

відео дня

Зміна тактики пов’язана з погіршенням наземної логістики супротивника. Регулярні українські удари по транспортній інфраструктурі та шляхах постачання значно ускладнили доставку вантажів між територією Росії та окупованим півостровом. У результаті російським військам довелося більшою мірою покладатися на морські поставки палива для покриття дефіциту, що виник.

Одним із підтверджень нового етапу кампанії стала атака, що сталася в ніч з 8 на 9 липня. За словами командувача Силами безпілотних систем Роберта Бровді, українські безпілотники завдали ударів по 14 російських суднах, що перебували в акваторії Азовського моря.

Серед уражених цілей:

  • 12 бензовозів;
  • буксир "Альфео";
  • один суховантаж.

За словами командувача, за останні 96 годин українські дрони вразили загалом 35 російських бензовозів, суховантажів та спеціальних суден.

Генерал РФ визнав свою безсильність перед українськими дронами

6 липня російський журналіст Дмитро Колезев оприлюднив слова діючого генерала РФ. Він визнав, що Росія не може ефективно протидіяти українським ударам середньої дальності.

Причина - рішення 2024 року, коли Генштаб РФ розформував Кримську оборонну групу через брак військово-морської техніки для захисту півострова.

Аналітики ISW вважають, що посилення ударів по морських паливних танкерах і надалі порушуватиме здатність Росії підтримувати логістику та транспортувати паливо між Росією та окупованим Кримом.

Проблеми з паливом у Росії та на окупованому півострові наростають уже кілька тижнів.

Як українські удари впливають на армію РФ у Криму - думка експерта

"Главред" писав, що, за словами військового експерта Олега Жданова, у нинішній ситуації з логістикою, по якій постійно завдають ударів Сили оборони України, утримувати в Криму велику кількість особового складу та техніки для РФ буде практично неможливо.

Чим сильніше поглиблюватиметься криза, тим більше військ Росія буде змушена виводити з півострова, залишаючи там лише спеціальні підрозділи – радіотехнічні, радіолокаційні та сили ППО.

Удари по Криму - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що в ніч на 6 липня Сили оборони України вразили два танкери, які перевозили бензин із Таганрога до окупованого Криму. Також під ударом опинилася нафтобаза в Керчі та пускові установки ЗРК С-400.

Раніше стало відомо, що в районі військового аеродрому "Гвардійське" пролунали вибухи, після чого у кількох населених пунктах півострова зникло електропостачання.

Напередодні, з 1 по 5 липня, у Криму було уражено 37 енергооб'єктів, з них 16 - за дві доби. Серед цілей - електроподстанції в окупованому Криму, а також в окупованих районах Херсонської, Запорізької та Луганської областей.

Більше новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини України новини Криму новини України та світу Інститут вивчення війни атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

11:36Війна
Після дощів з грозами погода різко зміниться: коли в Україні потепліє

Після дощів з грозами погода різко зміниться: коли в Україні потепліє

11:03Синоптик
РФ створює великі сили безпілотників для можливої ​​війни з НАТО - Forbes

РФ створює великі сили безпілотників для можливої ​​війни з НАТО - Forbes

10:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
Липкий жир просто сповзе: домашній засіб відмиє ручки плити за хвилини

Липкий жир просто сповзе: домашній засіб відмиє ручки плити за хвилини

"Він як ангел": Юрій Рибчинський зізнався, яка зірка стала для нього другим сином

"Він як ангел": Юрій Рибчинський зізнався, яка зірка стала для нього другим сином

Чому кіт спить біля господаря: відповідь набагато цікавіша, ніж здається

Чому кіт спить біля господаря: відповідь набагато цікавіша, ніж здається

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця на вулиці за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця на вулиці за 29 с

Останні новини

12:16

Шкільна головоломка із сірниками, над якою годинами думають дорослі

11:58

До якого віку треба виховувати дитину: неочікувана відповідь психолога

11:54

Чому 11 липня не можна нічого виносити з дому: яке церковне свято

11:49

HR-лідери про дефіцит талантів, нові професії та стійкість команд: як пройшов HR Wisdom Summit 2026

11:38

Правда про сонячні панелі: що з ними відбувається через кілька років

У Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" БескрестновУ Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" Бескрестнов
11:36

У Кремлі заговорили про завершення війни та капітуляцію: які умови висунули

11:35

Огірки більше не гіркнутимуть від спеки: що потрібно зробити, аби врятувати врожай

11:34

Китайський гороскоп на завтра, 11 липня: Свиням - напруга, Драконам - новий етап

11:03

Після дощів з грозами погода різко зміниться: коли в Україні потепліє

Реклама
10:56

РФ створює великі сили безпілотників для можливої ​​війни з НАТО - Forbes

10:51

Зірка турецьких серіалів зганьбився участю у російському фільмі — деталі

10:39

П’ять знаків отримають шанс змінити життя: кому особливо пощастить

10:37

Чому верхівка моркви стає зеленою: більшість допускається однієї помилкиВідео

10:17

Що насправді означає літера D на "механіці": відповідь здивує багатьох водіїв

10:08

Простий рецепт котлет з хека: вийдуть соковиті і без зайвої олії

09:53

Україна розпочала новий етап кампанії з ізоляції Криму – ISW

09:51

"Скоро ми зустрінемося": Вітвіцька зробила заяву про свою вагітність

09:41

"До перелому у війні ще далеко": Сирський назвав області, які прагне захопити РФ

09:17

Фесенко: зустріч Зеленського і Трампа стала рекордною за кількістю компліментів на адресу УкраїниПогляд

09:17

Гороскоп на завтра, 11 липня: Близнюкам - сюрприз, Скорпіонам - суперечка

Реклама
09:07

Українцям доведеться замінити водійські посвідчення: коли та чому

08:59

Москва розгублена і терміново змінює риторику: в ISW вказали на цікаву деталь

08:56

Унікальні й неповторні: які українські слова "ламають" перекладачі

08:13

Путін може зупинити війну цього року: ЗМІ дізналися, що стане останньою краплею

08:13

Ціни на АЗС полетять вгору: відома дата, коли бензин та дизель подорожчають

07:24

Євпаторія і Саки знеструмлені: у Криму атаковано важливий енергетичний вузол

06:38

У Краснодарському краї і Таганрозі прогриміли вибухи, НПЗ в вогні: що відомо

05:55

Пугачову та Галкіна застали на романтичному рандеву: прихильниця поділилася фото

05:26

Чому кіт спить біля господаря: відповідь набагато цікавіша, ніж здаєтьсяВідео

05:11

Гортензії не в’янутимуть у спеку: головне правило літнього поливу

04:41

Слова "взятка" нема в українській мові: як говорити правильно

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці чоловіка в офісі за 23 с

03:26

Як повернути брудним шкарпеткам білосніжність за 30 хвилин: секретний засіб

03:00

Чотирьох знаків зодіаку чекає переломний день: коли все кардинально зміниться

02:05

З кухонь минулого у сучасні інтер’єри: яка підлога стала несподіваним трендом

00:56

Кремль уже перевіряє межу терпіння росіян: що може статися після виборів в РФВідео

00:10

Не Росія: російський комік відмежувався від своєї терористичної батьківщини

00:00

Помилка майже кожного: кінологи розповіли, як насправді не можна гладити собакВідео

09 липня, четвер
23:33

Від чого померла Бонні Тайлер: названо причину смерті

23:15

Липкий жир просто сповзе: домашній засіб відмиє ручки плити за хвилиниВідео

Реклама
23:10

Найрозумніші знаки зодіаку: 3 знаки, які завжди знають, коли брешуть

22:49

Листя томатів скручується: городник розкрив рецепт перевіреного засобуВідео

22:45

У Кремлі після заяв Трампа назріває небезпечне рішення: що задумав Путін

22:30

Гроза підкаже погоду: головні прикмети й заборони на свято 10 липня

22:00

Успіх уже поруч: 3 знаки зодіаку, яким пощастить наприкінці тижня

21:36

"Путін більше не має переваги": Зеленський розкрив головний результат переговорів із Трампом

21:26

Напад на ТЦК у Львові: СБУ затримала 23-річного чоловіка - нові деталіВідео

21:04

Джон Коннор із "Термінатора-2" вперше за довгий час з'явиться на публіці

20:54

Світить штраф до 5 тисяч доларів: який одяг не варто брати за кордон

20:54

Як врятувати баштан у спеку: городник розкрив найкращий спосіб поливу й підживленняВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти