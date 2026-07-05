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У Трампа розкрили провал наступу РФ в Україні: подробиці гучної заяви

Олексій Тесля
5 липня 2026, 18:30
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Під час переговорного процесу Україна має зосередити свою увагу на зміцненні оборони, вважає Джей Ді Венс.
Джей Ді Венс, ЗСУ, війна
Джей Ді Венс оцінив хід бойових дій / Колаж: Главред, фото: 22-га окрема механізована бригада, Вікіпедія

Головне із заяв Венса:

  • Для України більш ефективною стратегією було утримання оборонних рубежів
  • Україні необхідно виснажувати сили РФ, а не проводити наступальні операції

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що російська армія стикається з серйозними труднощами на фронті, а нинішня ситуація, на його думку, може сприяти створенню умов для завершення війни.

Як він підкреслив у інтерв’ю The Sunday Times, аналізуючи хід бойових дій, з урахуванням широкого застосування безпілотників і сучасних засобів розвідки для України більш ефективною стратегією було утримання оборонних рубежів і поступове виснаження російських сил, а не проведення масштабних наступальних операцій.

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"Якщо згадати літо 2023 року, то тоді головним предметом суперечок було питання, чи повинна Україна спробувати провести масштабний контрнаступ. Практично весь західний світ, включаючи президента Байдена, тиснув на українців, щоб ті розпочали масштабний контрнаступ, що, як з’ясувалося згодом, стало стратегічною та тактичною катастрофою", - сказав Венс.

Він зазначив, що адміністрація президента Дональда Трампа дотримується іншої позиції. За його словами, Вашингтон вважає, що під час переговорного процесу Україна має приділяти основну увагу зміцненню оборони.

"Цей підхід приніс набагато більше плодів, оскільки перебувати в обороні легше, ніж у наступі. Це дозволило українцям трохи краще використати свою тактичну перевагу. Чесно кажучи, росіяни зараз перебувають у ситуації, коли те, чого вони можуть досягти завдяки тривалим наступальним операціям, мізерно мало – і наближається до нуля. Це цілком може створити простір, необхідний нам для того, щоб довести цю справу до кінця", – сказав Венс.

Крім того, віцепрезидент США наголосив, що просування російських військ супроводжується значними втратами.

На його думку, російська армія платить високу ціну за кожну зайняту ділянку території, а посилення оборонної стратегії України, яку підтримували США та союзники по НАТО, довело свою ефективність.

Джей Ді Венс
/ Інфографіка: Главред

В ОП оцінили ймовірність зниження інтенсивності боїв

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що восени темпи бойових дій можуть помітно знизитися, якщо російській армії не вдасться реалізувати цілі нинішньої наступальної кампанії.

За словами Подоляка, Кремль покладає великі надії на літні операції, розраховуючи домогтися просування на фронті, збільшити підконтрольні території та посилити свої переговорні позиції. Саме результати цієї кампанії, на його думку, значною мірою визначатимуть подальший розвиток ситуації.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про джерело: The Sunday Times

The Sunday Times - британська недільна газета, тираж якої робить її найбільшою в категорії британського ринку якісної преси. Була заснована у 1821 році як The New Observer. У березні 2020 року тираж газети The Sunday Times становив 647 622 екземпляра, перевищуючи наклад її головних конкурентів, The Sunday Telegraph і The Observer, разом узятих, пише Вікіпедія.

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війна Росії та України Джей Ді Венс
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