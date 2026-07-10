Українцям доведеться замінити водійські посвідчення: коли та чому

Терміни дії водійських посвідчень в Україні зміняться.

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В Україні відбудуться масштабні зміни для водіїв / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що заявив Мельничук:

В Україні будуть по-новому видавати посвідчення водія

Після вступу до ЄС водійські посвідчення старого зразка будуть дійсні тільки в Україні

Уряд України схвалив внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами з метою імплементації норм законодавства Європейського Союзу в національне законодавство України.

Як повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передбачено, що право на керування транспортними засобами категорій A1, А, В1, В та категорії ВЕ надається на 15 років, а право на керування транспортними засобами категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE та категорії T надається на 5 років.

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"Право на керування транспортними засобами будь-якої категорії, надане вперше, становить 2 роки. Строк, на який особа позбавлена права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежена в такому праві, не продовжує строк дії права на керування транспортними засобами категорій, зазначених у посвідченні водія", - додав він.

Коли українцям доведеться замінити водійські посвідчення

Також було визначено, що посвідчення водія, які було видано в Україні до дати вступу до Європейського Союзу, будуть дійсними до завершення строку їх дії. Після дати вступу до Європейського Союзу такі посвідчення залишаться дійсними виключно на території України до завершення строку їх дії або обміну на посвідчення водія єдиного європейського зразка.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Інфографіка: Главред

Коли в Україні запрацює система штрафних балів для водіїв

Главред писав, що за словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, навіть після ухвалення закону про нову систему штрафних балів для водіїв за порушення правил дорожнього руху її повноцінний запуск не відбудеться миттєво.

Після прийняття змін до закону необхідно буде привести у відповідність підзаконні нормативно-правові акти, які визначатимуть механізм реалізації цієї законодавчої ініціативи. Терміни та перелік нормативних актів, які необхідно буде узгодити із законом, визначатиме Кабінет Міністрів України як центральний орган виконавчої влади.

Посвідчення водія в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні може з’явитися новий закон, який суттєво змінить підходи до видачі та продовження водійських посвідчень для певної категорії водіїв - насамперед для людей віком понад 65 років.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочалася реформа дорожнього руху. Вже зараз тривають обговорення щодо запровадження системи штрафних балів для водіїв з порогом у 15 балів.

Напередодні стало відомо, що в Україні для мопедів та легких квадроциклів (до 45 км/год) буде введено категорію АМ. Для мотоциклів потужністю до 35 кВт проміжним етапом запровадять категорію А2. Крім цього будуть уточнені вимоги до категорій B, C, D.

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Про персону: Тарас Мельничук Тарас Мельничук - український державний службовець, правник, доктор філософії, постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України, керівник Секретаріату депутатської фракції Слуга народу у Верховній Раді України, пише Вікіпедія.

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